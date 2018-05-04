Şemsiye modeli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriŞemsiye modeli
GeriEkonomi Şemsiye modeli
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Aytaç NALLAR
04.05.2018 - 00:35, Son Güncelleme:

Şemsiye modeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şemsiye modeli

110 bin KOBİ’ye 60 milyar TL alacak garantisi veren faktoring şirketleri, alacak garantisi, tahsilat hizmeti ve finansman desteğini tek üründe topladı, adını da ‘şemsiye ürün’ koydu.

TİCARETİN finansmanı için üç farklı ürünü tek çatıda toplayan faktoring şirketleri, KOBİ’ler için alacak garantisi, tahsilat ve finansman hizmeti veriyor. Faktoringciler, bugün için 110 bin KOBİ’ye 60 milyar TL’nin üzerinde alacak garantisi verdi. Böylece bankacılıktan sonra reel sektöre en fazla finansman desteğini faktöring şirketleri vermiş oldu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altındaki faktoringcilerin, Anadolu’daki KOBİ’lere alternatif finansman kaynaklarını ve faktoringi anlattıkları “KOBİ’lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara” toplantılarının yeni durağı Çerkezköy oldu. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, FKB Başkan Vekili Çağatay Baydar, Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Danyeli, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sanayicilere ve KOBİ’lere alternatif finansman yöntemleri anlatıldı.

TEKSTİLİN AĞIRLIĞI AZALDI

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy’de sanayinin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi. Sanayileşmeye rağmen vergi diliminden yeterli pay alamadıklarını belirten Akay, “İşletmeler burada, üretim burada, istihdam burada ancak vergi diliminin Tekirdağ’da, Çerkezköy’de kalmasından ciddi sıkıntı var. Çünkü büyük mükellefler vergi dairesi İstanbul’da ya da başka illerde. Böyle olunca da yeterli pay alamıyoruz. Kolay yapılacak bir düzenleme ile bu sorun çözülebilir” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Danyeli, gelişen sanayi ile birlikte Çerkezköy’de KOBİ’lerin de geliştiğini belirterek, “Artık büyük sanayicilerimizin yan sanayicileri de burada ve onlar da sanayiciler kadar güçlü” dedi. Danyeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çerkezköy, tekstil ile anılıyor ancak artık tekstilin durumu değişti, daha azaldı. Burada makine, oto yan sanayi, elektronik, beyaz eşya ve son dönemde ilaç firmaları arttı. Bizim üç tane organize sanayi bölgemiz var bu bölgelerden yapılan ihracat 4 milyar doların üzerinde. Fakat bu ihracat Tekirdağ’da görünmüyor çünkü sanayi kuruluşlarımızın merkezi İstanbul’da. Bizim böyle bir sorunumuz var.”

3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB’nin, Türkiye’deki 327 OSB içinde ilk üçte yer aldığını belirterek, OSB içinde 240 şirket olduğunu bunların 41’inin uluslararası şirketler olduğunu ve 72 bin kişi çalıştığını söyledi. ÇOSB’nin ilk olarak tekstil bölgesi olarak kurulduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Sonrasında bu yapı değişti. Elektrik, elektronik, beyaz eşya, lastik, kauçuk, plastik ve son zamanlarda ilaç sanayimiz yoğun olarak bu bölgede hizmet vermeye başladı. Biz diğer OSB’lere de örnek olmaya çalışıyoruz. Bu hem üretim açısından hem de sosyal yönetim politikası açısından. Yıllık 3 milyar dolar ihracatımız, 20 milyar dolarlık da Türkiye üretimine ciro katkımız var. Şu anda bölgemizde doluluğumuz yüzde 92, ancak ileri teknoloji ürünlerine yatırım yapacak yatırımcılara her zaman kapımız açık.”

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, KOBİ’lere üç temel hizmeti birlikte verdiklerini ve bu hizmetlerin toplamına faktoring, yeni ismiyle de ticaretin finansmanı dendiğini söyledi. Bir ticaret varsa ve bir fatura kesilmişse bunun faktoringin konusu olduğunu ifade eden Baydar, şu açıklamaları yaptı:

TİCARETİ FİNANSE EDİYORUZ

“Eğer bir şirketin vadeli faturası varsa biz buna öncelikle garanti hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla KOBİ, ‘malımı satmadan önce paramı tahsil edecek miyim?’ diye düşünmüyor. Sonrasında vadesinde bu faturanın tahsilatını yapıyoruz. Tahsilatı için borçluyu arıyoruz, vadesinde ödenmesini sağlıyoruz. Garanti ve tahsilat hizmetine ek olarak da eğer müşterimiz, yani KOBİ, finansman ihtiyacı duyarsa nakit ihtiyacını da karşılıyoruz. Böylece vadesinden önce finansman ve işletme sermayesi sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim ürünümüz banka kredisinden farklı. Çünkü banka kredi veriyor, biz ise sadece kredi vermiyoruz, tahsilat ve garanti hizmeti de veriyoruz. Bizim ürünümüz Eximbank’tan farklı. Eximbank kredisi sadece finansman ve garanti veriyor, tahsilat hizmeti vermiyor. Biz tahsilat hizmetini de veriyoruz. Bizim ürünümüz kredi sigortasından farklı, çünkü kredi sigortaları sadece sigorta hizmeti veriyor, tahsilat ve finansman hizmeti vermiyor. Bu üç ürünü şemsiye altında toplayan sadece faktoring, yani ticaretin finansmanı.”

 

FATURASIZ İŞLEM YAPMIYORUZ

FİNANSAL Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, “Faktoring, zor dönemlerin finansal ürünü ve zora düşmüş şirketlerin başvurduğu bir ürün gibi algı var. Bu algı sizi rahatsız etmiyor mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Faktoring tek başına bir kredi ürünü değil, garanti ve tahsilat hizmeti var, ihtiyaç olursa da finansman var. Dara düşmüş şirketler faktoring kullanır algısı maalesef eskiden kalma, eskiden bize intikal ettirilmiş kötü bir tanıtım unsuru. Oysa ekonominin büyüdüğü dönemlerde faktoring sektörü daha çok büyüyor. Geçen sene ekonomi yüzde 5-7 büyüdü, faktoring pazarı yüzde 25 büyüdü. Tamamen ticarete bağlı bir ürün ve ticaret büyüdüğünde sektör de 3-4 katı büyüyor. Yani, kötü günlerde değil aksine iyi günlerde kullanılması gereken bir ürün, faktoring. Bizim sayemizde Türk ihracatçısı daha çok iş yapabiliyor, daha çok mal satabiliyor. Kaldı ki, faktoring, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından regüle edilmiş bir sektör. Her şey faturaya bağlı. Faturasız hiçbir işlem yapılmıyor.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Dünyaya yerli siber kalkan

Mıamı’ye Türk kulesi

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?