Şemsiye modeli

TİCARETİN finansmanı için üç farklı ürünü tek çatıda toplayan faktoring şirketleri, KOBİ’ler için alacak garantisi, tahsilat ve finansman hizmeti veriyor. Faktoringciler, bugün için 110 bin KOBİ’ye 60 milyar TL’nin üzerinde alacak garantisi verdi. Böylece bankacılıktan sonra reel sektöre en fazla finansman desteğini faktöring şirketleri vermiş oldu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altındaki faktoringcilerin, Anadolu’daki KOBİ’lere alternatif finansman kaynaklarını ve faktoringi anlattıkları “KOBİ’lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara” toplantılarının yeni durağı Çerkezköy oldu. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, FKB Başkan Vekili Çağatay Baydar, Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Danyeli, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sanayicilere ve KOBİ’lere alternatif finansman yöntemleri anlatıldı.

TEKSTİLİN AĞIRLIĞI AZALDI

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy’de sanayinin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi. Sanayileşmeye rağmen vergi diliminden yeterli pay alamadıklarını belirten Akay, “İşletmeler burada, üretim burada, istihdam burada ancak vergi diliminin Tekirdağ’da, Çerkezköy’de kalmasından ciddi sıkıntı var. Çünkü büyük mükellefler vergi dairesi İstanbul’da ya da başka illerde. Böyle olunca da yeterli pay alamıyoruz. Kolay yapılacak bir düzenleme ile bu sorun çözülebilir” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Danyeli, gelişen sanayi ile birlikte Çerkezköy’de KOBİ’lerin de geliştiğini belirterek, “Artık büyük sanayicilerimizin yan sanayicileri de burada ve onlar da sanayiciler kadar güçlü” dedi. Danyeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çerkezköy, tekstil ile anılıyor ancak artık tekstilin durumu değişti, daha azaldı. Burada makine, oto yan sanayi, elektronik, beyaz eşya ve son dönemde ilaç firmaları arttı. Bizim üç tane organize sanayi bölgemiz var bu bölgelerden yapılan ihracat 4 milyar doların üzerinde. Fakat bu ihracat Tekirdağ’da görünmüyor çünkü sanayi kuruluşlarımızın merkezi İstanbul’da. Bizim böyle bir sorunumuz var.”

3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB’nin, Türkiye’deki 327 OSB içinde ilk üçte yer aldığını belirterek, OSB içinde 240 şirket olduğunu bunların 41’inin uluslararası şirketler olduğunu ve 72 bin kişi çalıştığını söyledi. ÇOSB’nin ilk olarak tekstil bölgesi olarak kurulduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Sonrasında bu yapı değişti. Elektrik, elektronik, beyaz eşya, lastik, kauçuk, plastik ve son zamanlarda ilaç sanayimiz yoğun olarak bu bölgede hizmet vermeye başladı. Biz diğer OSB’lere de örnek olmaya çalışıyoruz. Bu hem üretim açısından hem de sosyal yönetim politikası açısından. Yıllık 3 milyar dolar ihracatımız, 20 milyar dolarlık da Türkiye üretimine ciro katkımız var. Şu anda bölgemizde doluluğumuz yüzde 92, ancak ileri teknoloji ürünlerine yatırım yapacak yatırımcılara her zaman kapımız açık.”

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, KOBİ’lere üç temel hizmeti birlikte verdiklerini ve bu hizmetlerin toplamına faktoring, yeni ismiyle de ticaretin finansmanı dendiğini söyledi. Bir ticaret varsa ve bir fatura kesilmişse bunun faktoringin konusu olduğunu ifade eden Baydar, şu açıklamaları yaptı:

TİCARETİ FİNANSE EDİYORUZ

“Eğer bir şirketin vadeli faturası varsa biz buna öncelikle garanti hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla KOBİ, ‘malımı satmadan önce paramı tahsil edecek miyim?’ diye düşünmüyor. Sonrasında vadesinde bu faturanın tahsilatını yapıyoruz. Tahsilatı için borçluyu arıyoruz, vadesinde ödenmesini sağlıyoruz. Garanti ve tahsilat hizmetine ek olarak da eğer müşterimiz, yani KOBİ, finansman ihtiyacı duyarsa nakit ihtiyacını da karşılıyoruz. Böylece vadesinden önce finansman ve işletme sermayesi sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim ürünümüz banka kredisinden farklı. Çünkü banka kredi veriyor, biz ise sadece kredi vermiyoruz, tahsilat ve garanti hizmeti de veriyoruz. Bizim ürünümüz Eximbank’tan farklı. Eximbank kredisi sadece finansman ve garanti veriyor, tahsilat hizmeti vermiyor. Biz tahsilat hizmetini de veriyoruz. Bizim ürünümüz kredi sigortasından farklı, çünkü kredi sigortaları sadece sigorta hizmeti veriyor, tahsilat ve finansman hizmeti vermiyor. Bu üç ürünü şemsiye altında toplayan sadece faktoring, yani ticaretin finansmanı.”

FATURASIZ İŞLEM YAPMIYORUZ

FİNANSAL Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, “Faktoring, zor dönemlerin finansal ürünü ve zora düşmüş şirketlerin başvurduğu bir ürün gibi algı var. Bu algı sizi rahatsız etmiyor mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Faktoring tek başına bir kredi ürünü değil, garanti ve tahsilat hizmeti var, ihtiyaç olursa da finansman var. Dara düşmüş şirketler faktoring kullanır algısı maalesef eskiden kalma, eskiden bize intikal ettirilmiş kötü bir tanıtım unsuru. Oysa ekonominin büyüdüğü dönemlerde faktoring sektörü daha çok büyüyor. Geçen sene ekonomi yüzde 5-7 büyüdü, faktoring pazarı yüzde 25 büyüdü. Tamamen ticarete bağlı bir ürün ve ticaret büyüdüğünde sektör de 3-4 katı büyüyor. Yani, kötü günlerde değil aksine iyi günlerde kullanılması gereken bir ürün, faktoring. Bizim sayemizde Türk ihracatçısı daha çok iş yapabiliyor, daha çok mal satabiliyor. Kaldı ki, faktoring, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından regüle edilmiş bir sektör. Her şey faturaya bağlı. Faturasız hiçbir işlem yapılmıyor.”