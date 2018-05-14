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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Noyan DOĞAN
14.05.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Selde zarar görenler sigortadan para alabilecek mi?

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
Selde zarar görenler sigortadan para alabilecek mi?

GEÇENLERDE bir dostum aradı ve bir arkadaşının Ankara Mamak’taki selde başından geçenleri anlattı. Durum özetle şöyle. Sel felaketinde vatandaşın aracı zarar görüyor. Araç, kaskolu. Sigorta şirketine müracaat ediliyor, ancak şirket, incelemelerin sürdüğünü ve devlet yardımı nedeniyle, hasar ödemesinin hemen yapılamayacağını söylüyor. Öğrendiğime göre Mamak’taki selde işyeri, aracı zarar görüp de sigorta şirketlerine başvuranlar da benzer cevaplar almış. Biraz araştırma yaptım. Doğru, ortada garip bir durum var ve ilk kez yaşanıyor.

HASARLAR NEDEN ÖDENMİYOR?
Şöyle anlatayım. İster sel olsun, ister başka afet; konutu, aracı, işyeri sigortalı olup da zarar görenler, sigorta şirketlerine başvurur. Şirketler hasar tespit çalışmasını başlatır ve sigortalılara zararları ödenir.

Felaketin yaşandığı ilin valiliği ise Sigorta Şirketleri Birliği›ne resmi bir yazı göndererek, kimlerin sigortalı olduğunu ve sigortadan bu kişilere ne kadar hasar ödemesi yapıldığının listesini ister. Sonrasında valilik, sigortası olmayanlara ya da sigortadan bir nedenden dolayı eksik para alanlara devlet yardımı yapar. Böylece de selde zarar gören vatandaşın mağduriyeti gerek devlet eliyle gerekse de sigorta sistemi ile bir şekilde giderilir. Genel uygulama böyledir, yani bugüne kadar böyle uygulandı.

Ancak Ankara Mamak’taki sel felaketin bir ilk yaşandı ve selin hemen sonrasında zarar görenlere yardım ödemeleri yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre de sel felaketinden birkaç gün sonra 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 lira, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 lira yardım yapılmasına karar verildi. Hal böyle olunca da ortalık karıştı. Neden? Çünkü sigortacılar, hasar tespiti yapamadığı gibi daha da önemlisi kime, ne kadar devlet yardımı yapıldığından da habersizler. Devlet yardımı alanlar sigortalı mı, değil mi onu da bilmiyorlar.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Peki, şimdi ne olacak? Yine bir ilk yaşanacak ve bu sefer sigortacılar, Ankara valiliğine resmi bir yazı yazıp, sel felaketinde kime, kaç para yardım yapıldığının bilgisini isteyecek. Valilikten gelen listeyle sigortadan hasar talebinde bulunanlar karşılaştırılacak. Sigortalı olup da devlet yardımı alanlar varsa bu kişilere, aldıkları devlet yardımına göre hasar ödemesi yapılacak.

Örneğin, vatandaşın selde aracı zarar görmüşse, aracın kasko değeri de misal, 40 bin liraysa ve bu kişiye devlet de 20 bin lira yardım yaptıysa, sigorta şirketi 20 bin lira hasar ödemesi yapacak. Kalan 20 bin lirayı da sigorta şirketi devlete ödeyecek. Daha açık bir anlatımla; sigorta şirketi ya devlet yardımı almadıysa vatandaşa zararın tamamını ödeyecek ya da devlet yardımı aldıysa kalan kısmını devlete verecek.
Eminim birileri, ‘devlet de ödesin, sigorta şirketi de ödesin’ diyecektir. O iş öyle yürümüyor. Selde aracı zarar gören vatandaş örneğinden gidersek, devlet 20 bin lira, sigorta şirketi de 40 bin lira öderse; 40 bin liralık araç için vatandaşa 60 bin lira ödenmiş olur. Bu da zararı karşılama ya da mağduriyet giderme değil, sebepsiz zenginleşme anlamına geliyor.

 

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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