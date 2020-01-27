Sektörel güven endeksleri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.



Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık 2019'da 93,2 iken bu ay yüzde 2,2 artarak 95,2'ye yükseldi.



Hizmet sektöründe geçen aya göre, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 1,1 artışla 101,6'yı gördü.



Son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 2,6 yükselerek 92,2 değerini aldı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi de yüzde 3 artarak 91,9 olarak gerçekleşti.



PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ocak ayında yüzde 2,2 artarak 105 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,7 artarak 111,1 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3,8 artışla 105,7, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi de yüzde 1,3 yükselerek 98,1 değerlerini aldı.



İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 68,9 iken, ocak ayında yüzde 14,6 artarak 78,9 oldu. İnşaat sektöründe geçen aya göre, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4,6 artışla 93,3 olarak gerçekleşti. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi de yüzde 33 yükselerek 64,6'ya ulaştı.



İnşaat sektöründe ocak ayında girişimlerin yüzde 32'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68'i faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu bildirdi. Bu sektörde faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden "finansman sorunları" Aralık 2019'da yüzde 44,4 iken ocakta yüzde 48,5 oldu. "Talep yetersizliği" faktörü geçen ay yüzde 43,3 iken ocakta yüzde 36,1'e geriledi. "Hava şartları" faktörü de Aralık 2019'da yüzde 7,9 iken bu ay yüzde 15,5'e düştü.