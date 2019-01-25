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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Sektörel güven endeksleri açıklandı

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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri ocakta yüzde 4 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 arttı.

Hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri ocakta yüzde 4 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.  Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2018 aralık ayında 81,5 iken, bu ay yüzde 4 azalarak 78,3 değerine geriledi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,6, yüzde 5,9 ve yüzde 1,1 azalarak 71,1, 71,2 ve 92,7 değerlerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de ocak ayında yüzde 4 azalarak 92,5'e düştü. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 5,5 azalarak, sırasıyla 111,6 ve 89,4 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 76,6 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 55,4 iken, ocak ayında yüzde 2,5 artarak 56,7'ye yükseldi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 18,2 artışla 46,4'e çıktı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 6,2 azalarak 67,1 oldu.

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