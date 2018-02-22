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Sektörel güven endeksleri açıklandı

İHA
22.02.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

2018 yılı Şubat ayında hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 102 iken, Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 100,7 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde ‘iş durumunun’ iyileştiğini ve ‘hizmetlere olan talebin’ arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde ‘hizmetlere olan talebin’ artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 4,5 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 2,8 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 104,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 104,7 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; gelecek üç aylık dönemde ‘iş hacmi-satışların’ artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde ‘iş hacmi-satışların’ arttığını ve ‘mevcut mal stok seviyesinin’ mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 7,6 azalırken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 3,3 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 83,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 87 iken, Şubat ayında yüzde 3,7 oranında azalarak 83,8 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; ‘alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini’ mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde ‘toplam çalışan sayısında’ artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 10,1 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1,3 arttı.

Etiketler: Sektörel güven endeksleri , inşaat sektörü güven endeksi , perakende sektörü güven endeksi
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