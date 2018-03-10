Şekere kota ayarı

CUMHURBAŞ-KANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Türk-İş yönetimine yaptığı ziyarete, nişasta bazlı şeker kotası damgasını vurdu. Erdoğan, nişasta bazlı şekerle ilgili itirazlarını dile getiren Türk-İş yönetimine, bu şekerin kullanımında halen geçerli olan yüzde 10 kotasının, yüzde 5’e çekileceğini söyledi.

GÜNDEM ŞEKER

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir dosya sunduklarını belirtti. Raporda, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerin anlatıldığını belirten Atalay, “Nişasta bazlı şekerin kullanımının oluşturacağı olumsuz etkilerden de bahsettik. Sayın Cumhurbaşkanı da nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5’e çekeceklerini söyledi” dedi. Atalay, nişasta bazlı şekerin kullanımını yaygınlaştıracak uygulamalara yer vermemek gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Bilim insanları nişasta bazlı şekerlerin insan sağlığına nasıl zararlı olduğunu verileri ile ortaya koyuyor. Türkiye’de nişasta bazlı şekerlerin tüketim oranı dünya standartlarının çok üstünde. Bu kotanın düşürülmesini bir süredir talep ediyorduk. Bu talebe olumlu yanıt verilmesi ve çalışma yapılmasını olumlu buluyurorum. Bu noktada şeker fabrikaları da Türkiye’de şeker sektörünün sigortası. Bu nedenle şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararının da yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.”

YÜZDE 10’DAN FAZLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği nişasta bazlı şeker kotası, yürürlükteki Şeker Kanunu’nda yer alıyor. Buna göre, Türkiye’deki şeker ihtiyacının yüzde 90’ı pancar şekeri üzerinden karşılanırken, yüzde 10’u ise nişasta bazlı şeker üzerinden karşılanabiliyor. Bu kotayı yüzde 50 oranında artırmaya veya azaltmaya Bakanlar Kurulu yetkili bulunuyor. Bakanlar Kurulu , geçen yıla kadar da, kota için artırım yetkisini her yıl kullandı. Bu kapsamda nişasta bazlı şeker kotası, 2011-2012 döneminde yüzde 35, 2012-2013 döneminde yüzde 38, 2013-2014 döneminde yüzde 25, 2014-2015 döneminde yüzde 30, 2015-2016 döneminde ise yüzde 25 artırılarak uygulandı. 2016-2017 döneminde ise kota artışı yapılmadı ve kota yüzde 10 üretime denk gelen 265 bin ton olarak uygulandı.

YILDIRIM: DENETİM ALTINA ALACAĞIZ

Başbakan Binali Yıldırım da, nişasta bazlı şeker üretimiyle ilgili olarak, “Sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız” diye konuştu. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Yıldırım, “Şeker fabrikaları özelleşti-rilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak. Ayrıca bu özelleştirmede çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Diyelim ki bir fabrika özelleştirildi, çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek. Veya 5 yıl fabrikada çalışma garantisi var. İkincisi fabrikaların özelleştikten sonra kapanması diye bir şey yok. En az 5 sene üretim yapacak” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE’DE sakaroz kökenli ve nişasta kökenli olmak üzere iki tür şeker üretimi bulunuyor. Sakaroz kökenli olarak pancar şekeri üretimi yapılırken, nişasta kökenli olarak glukoz şurubu, izoglukoz, (yüksek fruktozlu mısır şurupları-HFCS) ve kristal fruktoz üretimi yapılıyor. Türkiye’de şeker sektörü bünyesinde 7 adet pancar şekeri üreticisi ve 5 adet nişasta bazlı şeker üreticisi olmak üzere birbirine rakip 12 şirket faaliyet gösteriyor. Sektörde ayrıca kota hakkı bulunmayan ve kota tahsis edilmeyen beş adet nişasta bazlı şeker üreten şirket bulunuyor. Bu beş şirketin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 350 bin ton olurken, üretimlerinin tamamı ihraç ediliyor.