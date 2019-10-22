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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Şeker pancarına özel gübre, verimi artırdı

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Şeker pancarına özel gübre, verimi artırdı

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Pancarda, dekar başına 10 ton üzeri hasatla il ortalamasına oranla yüzde 35 ve Türkiye ortalamasına göre yüzde 65 üzerinde verim elde edildi. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir" açıklamasında bulundu.

GÜBRETAŞ'ın kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Konya'da şeker pancarı tarlasındaki örnek uygulamasında, verim ve kalitede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuç elde edildi.

Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin (GÜBRETAŞ) iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında, Konya'nın Çumra ilçesinde sürdürülen çalışmayla elde edilen yüksek verim, düzenlenen etkinlikte çiftçilere anlatıldı.

İlçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki şeker pancarı arazisinde düzenlenen Şeker Pancarı Hasat Günü'nde, GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendislerinin toprak analiz sonuçlarına göre hazırladığı araziye özel bitki besleme programı sayesinde elde edilen sonuçlar paylaşıldı.
Arazideki model uygulamada GÜBRETAŞ'ın şeker pancarına özel geliştirdiği gübre kullanıldı.

"ETKİN GÜBRELEME VE BİLİNÇLİ TARIM YÖNTEMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında, Türkiye'de ve yurt dışında kurdukları model üretim alanlarındaki hasatta yüksek verim alındığını söyledi.

Bu yıl Türkiye'de 27 arazinin yanı sıra KKTC'de 2 ve Azerbaycan'da 1 noktada farklı bitkisel ürünler için örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, çıkan sonuçları da "Hasat Günü" etkinlikleriyle paylaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.

GÜBRETAŞ'ın şeker pancarı tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla ilçede örnek uygulama yaptığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Pancarda, dekar başına 10 ton üzeri hasatla il ortalamasına oranla yüzde 35 ve Türkiye ortalamasına göre yüzde 65 üzerinde verim elde edildi. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir. GÜBRETAŞ olarak çiftçilerimizin bilinçlenmesini, bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda uzman ziraat mühendislerimiz model arazilerimizde çalışıyor. Yurt genelindeki tüm çiftçilerimiz, GÜBRETAŞ Üretici Danışma Hattı'nı arayarak veya ücretsiz mobil uygulamamız EGP'yi indirerek tarımsal danışmanlık hizmeti alabiliyor." 

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