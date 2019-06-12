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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Şeker pancarı üretiminde artış beklentisi

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Şeker pancarı üretiminde artış beklentisi

Tarım ve Orman Bakanlığı "Şeker pancarı üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artarak 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şeker fabrikaları ülke genelinde çalışmalarına hızla devam ederken, pancar üretimi de giderek artıyor. 

Pancar üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artışla 21 milyon tonu geçmesi öngörülüyor. 

2019-2020 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 2,5'e indirilmesiyle bu yıl geçmiş yıllara göre ilave 1,5 milyon ton şeker pancarının kota kapsamında üretilmesi sağlandı. 

Ülkede tüketilen şekerin tamamı yerli ve milli kaynaklarla üretiliyor. Şeker üretiminin yüzde 95'i pancardan elde ediliyor. 

2019-2020 pazarlama yılında ise şekerin yüzde 97,5'inin pancardan elde edilmesi öngörülüyor. 

Şeker pancarı üretimi, şeker ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak arz ve talep dengesi gözetilerek planlanıyor. Üretim şartlarıyla alım usul ve esaslarını düzenleyen sözleşmeler, pancar çiftçileri ile şeker fabrikaları arasında imzalanarak, tarafların hak ve sorumlulukları güvence altına alınıyor. 

ŞEKER İTHALATI AZALDI

Açıklamaya göre, ihracat amaçlı olarak Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen şeker miktarı önemli ölçüde azaldı. 

Yılın ilk 4 ayında DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azalarak, 47 bin tona geriledi. 

Buna karşılık, şekerli mamul ihracatçılarına yurt içinden tahsis edilen "C şekeri" ise yılın 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4 artarak 52 bin tona yükseldi. 

Şeker fabrikalarınca üretilen ve dünya fiyatlarından tahsis edilen "C şekeri" ile gıda sektörünün yurt içi kaynaklarla desteklenerek uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. 

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