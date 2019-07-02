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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.07.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Şeker pancarı çalıştayında "kota" müjdesi

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Şeker pancarı çalıştayında "kota" müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından Erzurum'da "Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Şeker Pancarı Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, çiftçilerin bölgede tarım yapmaları için teşvik edici bütün önlemleri aldıklarını belirterek, "Günün güzel haberi olarak da şeker pancarı üretecek olan çiftçimize kota uygulanmayacağı bilgisini vermek isterim." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından Erzurum'da "Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Şeker Pancarı Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Erzurum'da Daphan ve Pasinler gibi iki önemli ova bulunduğunu ifade eden Memiş, "Bin 700 rakımda bulunan ve yer yer de rakımları bin 800’lere çıkan bu ovalarımızda zengin yer altı su kaynakları mevcuttur. Ancak bu ovaların yüzde 80'i sulanabilir bir özelliğe sahip olmasına rağmen şu an sadece yüzde 30'unda sulama yapılmaktadır. Çalışmalarımızla bu oranı en yüksek seviyelere çıkarma gayretindeyiz." diye konuştu.

Memiş, göreve başladıkları günden itibaren çiftçilere yönelik önemli destekler verdiklerini belirterek, üreticiye yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bölgede çiftçilerin tarım yapmaları için teşvik edici bütün önlemleri aldıklarını aktaran Memiş, şunları kaydetti:
"Günün güzel haberi olarak da şeker pancarı üretecek olan çiftçimize kota uygulanmayacağı bilgisini vermek isterim. Erzurum’da yaşayan sorumluluk sahibi yöneticiler olarak hedeflerimiz var. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta yeniden bir numara olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık." 

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