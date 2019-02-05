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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
05.02.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Şeker kotaları belli oldu

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Şeker kotaları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 2019-2020 pazarlama yılı şeker kotaları yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı, şeker kotalarına ilişkin Resmi Gazete'de karar yayımladı. 15 şeker üreticisi fabrika için kotalar belirlendi.konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019/2020 yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i olarak 131 bin 625 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker kotası ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 67 bin 500 ton olarak belirlendi.

2019/2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotası şirketler bazında şu şekilde oluştu:

Şeker kotaları belli oldu
 

2019/2020 Pazarlama Yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılacak.

Özelleştirme işlemi tamamlanarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından devri gerçekleşen  Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. (Afyon Şeker Fabrikası), Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. (Çorum Şeker Fabrikası), Bor Şeker A.Ş.(Bor Şeker Fabrikası), Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Elbistan Şeker Fabrikası), Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kırşehir Şeker Fabrikası), Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (Erzurum Şeker Fabrikası), Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (Erzincan Şeker Fabrikası), Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. (Muş Şeker Fabrikası), Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (Turhal Şeker Fabrikası), Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alpullu Şeker Fabrikası) şeker fabrikalarının A kotası, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun geçici 11 inci maddesi gereğince devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme süreci devam eden fabrikaların kotaları, 4634 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine istinaden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından aktarılacak.

Karar, 2019/2020 pazarlama yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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