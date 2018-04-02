Şeker fabrikasının arsa ihalesine iptal: Cuma ilan pazartesi iptal
TÜRKİYE Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, 30 Mart günü Alpullu Şeker Fabrikası’nın Tekirdağ Muratlı İlçesindeki 21 bin 671 metrekarelik arsayı satmak üzere Resmi Gazeteye verdiği ihale ilanını iptal etti.
Teklif vermek için 10 gün süre tanınan ve 4 günü haftasonuna denk gelen ihaleye büyük tepki geldi. “Fabrikaların kıymetli arazileri imarsız olarak satılıyor” eleştirileri üzerine ihale dün Resmi Gazete ilanıyla iptal edildi. Edinilen bilgiye göre fabrika arazisi, son bir kaç yıldır Türkiye’nin en büyük bitkisel yağ fabrikası olan Reka Yağ tarafından kiralanmış bulunuyor. Arazi, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) sınırları içinde olmamakla birlikte ortasında yer alıyor. Arazinin çevresi imarlı iken, kendisinin tapuda imar durumu ‘resmi tesis’ olarak geçiyor. Muratlı Belediyesi bürokratları, bu haliyle araziye bir şey yapmanın mümkün olmadığını belirtirken, “Satış gerçekleşmiş olsaydı alan kişiler, imarının yapılması için belediyeye başvuracaklar ve belediye meclisi kararıyla bu başvuru değerlendirilecekti” bilgisini verdiler.
Şeker fabrikalarının 70 bölge şefliği, 270 kantarı bulunduğunu belirten yetkililer ise Tekirdağ Muratlı’daki arsanın da kantar olduğunu belirttiler. Yetkililer, son yıllarda şeker pancarı alımının doğrudan fabrikalarca yapılması nedeniyle hem bölge şefliklerinin hem de kantarların atıl duruma geldiğini anlattılar. Şehir içindeki şefliklerin imarlı, şehir dışındakilerin tarla statüsünde bulunduğunu belirten yetkililer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) atıl durumdaki bu yerleri değerlendirmek için peyder pey sattığını belirttiler.
KUPON ARAZİ TEPKİSİ
ÖİB, 14 şeker fabrikasının ihale şartnamesinde geçen hafta değişiklik yaptı. Fabrikaları önce büyük arazileriyle birlikte ihaleye çıkaran ÖİB, AK Partili siyasetçiler dahil olmak üzere meslek odaları, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve muhalefet partilerinden gelen “kupon arazi olarak satılıyor” tepkileri sonrasında zeyilname yoluyla ihale şartnamelerini değiştirdi. 14 fabrikanın satışa çıkarılan arazi miktarını küçülttü.
14 şeker fabrikası için teklif verme süresi bugün Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikaları için dolacak. Diğer 10 fabrikaya teklif verme süresi de 11 ve 18 Nisan’da bitecek. Fabrika ihaleleri iptal edilmez ise ÖİB’in belirleyeceği bir tarihte, pazarlık usulü ile yapılacak. İhaleler televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak.
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