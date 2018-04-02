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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
02.04.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Şeker fabrikasının arsa ihalesine iptal: Cuma ilan pazartesi iptal

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Şeker fabrikasının arsa ihalesine iptal: Cuma ilan pazartesi iptal

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, 30 Mart günü Alpullu Şeker Fabrikası’nın Tekirdağ Muratlı İlçesindeki 21 bin 671 metrekarelik arsayı satmak üzere Resmi Gazeteye verdiği ihale ilanını iptal etti.

Teklif vermek için 10 gün süre tanınan ve 4 günü haftasonuna denk gelen ihaleye büyük tepki geldi. “Fabrikaların kıymetli arazileri imarsız olarak satılıyor” eleştirileri üzerine ihale dün Resmi Gazete ilanıyla iptal edildi. Edinilen bilgiye göre fabrika arazisi, son bir kaç yıldır Türkiye’nin en büyük bitkisel yağ fabrikası olan Reka Yağ tarafından kiralanmış bulunuyor. Arazi, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) sınırları içinde olmamakla birlikte ortasında yer alıyor. Arazinin çevresi imarlı iken, kendisinin tapuda imar durumu ‘resmi tesis’ olarak geçiyor. Muratlı Belediyesi bürokratları, bu haliyle araziye bir şey yapmanın mümkün olmadığını belirtirken, “Satış gerçekleşmiş olsaydı alan kişiler, imarının yapılması için belediyeye başvuracaklar ve belediye meclisi kararıyla bu başvuru değerlendirilecekti” bilgisini verdiler.

Şeker fabrikalarının 70 bölge şefliği, 270 kantarı bulunduğunu belirten yetkililer ise Tekirdağ Muratlı’daki arsanın da kantar olduğunu belirttiler. Yetkililer, son yıllarda şeker pancarı alımının doğrudan fabrikalarca yapılması nedeniyle hem bölge şefliklerinin hem de kantarların atıl duruma geldiğini anlattılar. Şehir içindeki şefliklerin imarlı, şehir dışındakilerin tarla statüsünde bulunduğunu belirten yetkililer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) atıl durumdaki bu yerleri değerlendirmek için peyder pey sattığını belirttiler.

KUPON ARAZİ TEPKİSİ

ÖİB, 14 şeker fabrikasının ihale şartnamesinde geçen hafta değişiklik yaptı. Fabrikaları önce büyük arazileriyle birlikte ihaleye çıkaran ÖİB, AK Partili siyasetçiler dahil olmak üzere meslek odaları, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve muhalefet partilerinden gelen “kupon arazi olarak satılıyor” tepkileri sonrasında zeyilname yoluyla ihale şartnamelerini değiştirdi. 14 fabrikanın satışa çıkarılan arazi miktarını küçülttü.
14 şeker fabrikası için teklif verme süresi bugün Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikaları için dolacak. Diğer 10 fabrikaya teklif verme süresi de 11 ve 18 Nisan’da bitecek. Fabrika ihaleleri iptal edilmez ise ÖİB’in belirleyeceği bir tarihte, pazarlık usulü ile yapılacak. İhaleler televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak.

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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