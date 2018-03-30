Şeker fabrikalarında araziler küçültüldü
ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının ihale şartnamesinde değişiklik yaptı. Fabrikaları önce büyük arazileriyle birlikte ihaleye çıkaran ÖİB, gelen tepkiler üzerine bazılarının arsa miktarlarını zeyilnameyle düşürdü.
Konya Ilgın Şeker Fabrikası ihaleye 1 milyon 731 bin metrekare arsayla çıktı ancak bu rakam 1 milyon 340 bin metrekareye indirildi. Erzincan Şeker Fabrikası’nda da 1.2 milyon metrekare olan arazi büyüklüğü yarı yarıya indirildi.
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