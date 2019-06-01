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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Şeker, çikolata, tatlıda buna dikkat! Bakın yerine ne kullanıyorlar...

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Şeker, çikolata, tatlıda buna dikkat! Bakın yerine ne kullanıyorlar...

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Merdiven altı işletmeler, tatlılarda Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı, tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin, baklava şerbetlerinde pancar şekeri yerine bolca tatlandırıcı, ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubunu çok yaygın bir şekilde kullanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara "merdiven altı" ürün kullanılmaması uyarısı yaparak güvenilir gıda tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yazılı bir açıklama yapan Gök, dini bayramlarda şeker ikramının geleneklerin arasında olduğunu hatırlattı. Gök, ikram edilen şeker ya da çikolataları seçerken dikkatli davranılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle yapay ya da yüksek yoğunlukta tatlandırıcılardan üretilen lokum, çikolata ve şekerleri insanlarımız ucuz diye satın alırken belki de telafisi mümkün olmayan hastalıklara davetiye çıkartıyorlar. Ödediğimizden kat kat fazlası ise sağlık harcamalarına gidiyor ve sağlığımız geri gelmiyorsa o halde cebimizin değil ne yiyip içtiğimizin önemi daha da artıyor."

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT

"Merdiven altı" diye tabir edilen sağlığa uygun olmayan ve hangi maddeler ile yapıldığı bilinmeyen ürünlere dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Bu ülkede işini layıkıyla yapan, parayı değil insan sağlığını ön planda tutan örnek işletmeler varken özellikle insan sağlığını düşünmeyen vurkaç yapan merdiven altı işletmeler tatlılarda Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı, tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin, baklava şerbetlerinde pancar şekeri yerine bolca tatlandırıcı, ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubunu çok yaygın bir şekilde kullanmaktadır." 

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