Şehrin en iyileri seçildi... Ödüller sahiplerini buldu

HÜRRİYET’in öncülüğünde 5 yıl önce gayrimenkul ve inşaat sektörünü teşvik etmek üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen; Sign of the City Awards (SotCA) töreni önceki akşam gerçekleşti. Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eş başkanlığında toplanan 18 kişilik jüri; toplamda 5 ana kategoride 25 başlıkta 61 kurum ve kuruluştan gelen 120 başvuruyu inceledi. Gecede 38 ödül sahibini oldu.

GELENEKSEL HALE GELDİ

Ödül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’de gayrimenkul sektörünün dünya çapında marka olması için yola çıkmış ve gelenekselleşmiş ve bu yıl 5.’si düzenlenen SotCA’nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projeyi düzenleyen başta Demirören Medya grubu olmak üzere tüm jüri üyelerimize, firmalarımıza, mimarlarımıza, markalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyorum” diye başladığı konuşmasında bakanlığın yaptığı çalışmalardan bahsetti. Yeni hükümet sisteminin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve geldiğinden bu yana gayrimenkul sektörünün paydaşlarıyla bir araya geldiğini ve sorunların çözümü noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Kurum, “İlk çalışmamız ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ sloganı ile yola çıktığımız kampanyamız oldu. Bu kampanya ile birlikte yüzde 0,98 vade farkıyla 120 ay taksitlendirme yaptık, güzel bir satış gerçekleşti. Sektörümüzü ve sektörümüzü etkileyen diğer sektörlere ciddi bir hareket

sağladı” dedi.

SİLUET BOZULMAYACAK

100 günlük eylem planlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 39 eylemle katıldıklarını anlatan Bakan Kurum, “Bu planların içinde tüm sektörleri ilgilendiren hem şehircilik hem çevre anlamında birçok eylemimiz var. Katı atık tesisleri, atık su arıtma tesisleri, içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı ve millet bahçeleri… 18 ilde 33 adet millet bahçesi yapıyoruz. 2 ve 3’üncü 100 günlerde de her ilimizde en az 1 tane olacak şekilde millet bahçesi yapacağız” dedi. İmar barışı projesinden de bahseden Bakan Kurum, “İmar barışı 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış yapıları içeriyor. Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bu yapıların olmasına veya şehirlerin siluetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. İmar barışına 8.5 milyonun üzerinde bir talep geldiğini belirten Bakan Kurum, 31 Ekim’de biten başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzattıklarını ekledi

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU





Kentsel dönüşüm konusuna değinen ve 580 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirildiğini söyleyen Kurum sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizdeki yerleşim alanlarının yüzde 66’sı deprem bölgesi, nüfusun yüzde 71’i 1. ve 2. bu bölgelerde yaşıyor. Kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz. Kentsel dönüşümde de yüksek binalar değil şehrin siluetine uygun yatay binalar yapma kararı aldık. Yüzde 10-15 oranında imar artışına müsaade edeceğiz. Arz talep dengesi çerçevesinde dönüşümün yürütülmesi bizim için önem arz ediyor.”

Ülke geneli için mekansal stratejik planı hazırladıklarını belirten Bakan Kurum, gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden satılması için de bir düzenleme yapılacağını söyledi.

SES GETİREN PROJELER

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise SotCA’nın 5. Yılında artık gelenekselleşmiş ve kurumsallaşmış bir başarıya imza attığını belirtti ve “Türkiye’de yaptığımız projelerin hepsinin bir anlamı ve mesajı var. Dünyada ses getiren projeler yapıyoruz. Bugün burada 120 projenin başvurusunun olması gurur verici. Artık bina üretmekten çok yaşam alanları tasarlıyoruz. Geceye emek ve katkı sağlayan, geleceğe umudumuzu besleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

200 SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİRECEK





Açılış konuşmasını gerçekleştiren Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Türkiye’nin son yıllarda alt yapı yatırımları ve inşaat projeleriyle önemli yol kat ettiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde inşaat sektörü 2017 yılında öncelikli desteklenen sektör seçilmişti. Bu sayede 2018 yılında da inşaat sektörü iktisadi faaliyetler ve iç piyasa ekonomisinin canlandırılmasında lokomotif görevi görmeye devam etti. Bugün inşaat sektöründe faaliyet gösteren pek çok kuruluş, sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da büyük ölçekli ve iftiharla anılan projelere imza atıyor. Büyük şehirlerimizde sürmekte olan kentsel dönüşüm faaliyetleri ise vatandaşlarımızın daha nitelikli yapılara kavuşmasına, standartları daha yüksek bir yaşam sürmesine olanak tanıyor. Bu noktada Sign of The City ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla ve İstexpo iş birliği ile 8-9 ve 10 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Essen şehrinde düzenlenecek ‘Evim Türkiye’’ fuarından da bahseden Soysal, “Bildiğiniz gibi Avrupa’da yaşayan yaklaşık 4 milyon vatandaşımız var. Her yaz Türkiye’ye geldiklerinde, konut yatırımlarında hatırı sayılır bir hareketlilik yarattığını gözlemlediğimiz bu vatandaşlarımıza özel bir fuar projesini hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki, ‘Evim Türkiye’, sadece inşaat sektörünü değil, bağlı 200 sektörü de harekete geçirecek bir organizasyon olacak”dedi.

ŞEFFAF ELEME





SotCA Jüri Eş Başkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk “21. yüzyıl bilgi teknolojileri yüzyılı. Kentler artık yeni yaşam biçimlerini etkiliyor. Kentlerin oluşumunda 3 hedefin üzerinde durulması gerekiyor: farkındalık, bakış açısında derinlik ve iş birlikleri platformu. Bu akşam bu 3 hedefin de SotCA bünyesinde gerçekleşmesi gurur verici” diye konuştu. SotCA Jüri Eş Başkanı World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise projelerin bağımsız bir jüri tarafından oy birliği ile seçildiğini belirtti ve “Tüm jüri üyeleri çağdaş teknolojiyi kullanarak şeffaf bir eleme gerçekleştirdi. Ödül alanları kutluyor ve yapı tarihine damga vuran SotCA’yı alkışlıyorum” dedi. LineaDecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, “Söylenecek çok şey var çünkü inşaat sektörü derin ve geniş bir sektör. Sektörden kazancımızı müşterilerimizle paylaşmayı bir gelenek haline getirdik. Bu akşam sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

TÖRENE YOĞUN KATILIM OLDU

STRATEJİK ortaklığını EY Türkiye’nin yaptığı SotCA, Hürriyet’in öncülüğünde, Lineadecor proje ortaklığında, Schindler Asansör’ün platin sponsorluğunda ve Emlak Konut’un katkılarıyla gerçekleşti. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, LineaDecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Teknik Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Schindler Genel Müdürü Zafer Kabadayı, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, YDA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Kütahya Porselen ve NG Sapanca Otelleri’nin Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Güral, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, IC & Altyapı İcra Kurulu Üyesi Abdullah Keleş, Demirören Medya Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet yazarlarından Sedat Ergin, Yalçın Bayer gibi bürokrasi, iş ve basın dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

SOTCA 2018 JÜRİSİ

- Prof. Dr. Güzin Konuk - SotCA Jüri Eş Başkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı

- Prof. Dr. Suha Özkan - SotCA Jüri Eş Başkanı World Architecture Community Kurucu Başkanı

- Ali Faruk Göksu -Kentsel Strateji Kurucu Ortağı

- Ali Pamir - Pamir & Soyuer Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı

- Altan Elmas - KONUTDER Başkanı

- Avi Alkaş - JLL Ülke Başkanı

- Aytek İtez - Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı

- Ayşe Hasol Erktin - Mimar, MDS

- Ercan Ecemiş - LineaDecor Yönetim Kurulu Başkanı

- Ferdi Erdoğan - Türkiye İMSAD Başkanı

- Füsun Yılmaz Phillipson - GYODER Yönetim Kurulu Üyesi

- Haluk Sur - FORUM İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı

- Hüseyin Arslan - Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanvekili

- Doç. Dr. Lale Özgenel -ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi

- Makbule Yönel Maya - TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü

- Nazmi Durbakayım - İNDER Başkanı

- Neşecan Çekici - GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

- Zafer Baysal - ULI Türkiye Başkanı

EVİM TÜRKİYE FUARINA DAVET





Yabancıya mülk satışı konusunda da bilgi veren Bakan Kurum, “Türkiye’den mülk alan yabancının vatandaşlık da alması için gerekli olan 1 milyon dolarlık alım sınırını 250 bin dolara çektik. Yurt dışında yaşayan vatandaşların alabilmesi adına da düzenlemeler yapıyoruz” dedi. Yabancıya yıllık 12 milyar dolarlık satış yapılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Kurum, firmaların bu noktada yurtdışı tanıtımına ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı. Demirören Medya’nın girişimleriyle 8-10 Şubat 2019’da Almanya’nın Essen kentinde gerçekleştirilecek ‘Evim Türkiye’ fuarına bakanlık olarak destek verdiklerini açıklayan Kurum, “Yurtdışında ülkemizi tanıtan fuarlar, organizasyonlar yapmamız önem arz ediyor. Bu sadece sektörümüzü değil ülkemizdeki tüm sektörleri ilgilendiriyor. Oradaki tanıtımda sıcak satış olmasa da bu tanıtımlar bize ve sektörümüze olumlu bir şekilde yansır. Tüm sektör temsilcilerini Evim Türkiye fuarına katılıma davet ediyorum” dedi.

SOTCA 2018 KAZANANLAR

-EN İYİ KONUT PROJELERİ KATEGORİSİ

- En İyi Konut-Devam Eden Projeler

Modda Suites, Ontan Mühendislik Mimarlık- Mimari Tasarım: Mennan Elmacı

- En İyi Çok Katlı Konut-Tamamlanmış Projeler

Kumru Ankara, Kuzu Toplu Konut İnşaat- Mimari Tasarım: A Tasarım Mimarlık

- En İyi Çok Katlı Konut-Devam Eden Projeler

Akzirve Hayat, Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım - Mimari Tasarım: Tabanlıoğlu Mimarlık

- En İyi Rezidans-Devam Eden Projeler

Prym Luxury Residence Tokat, Prym Gayrimenkul Yatırım – Mimari Tasarım: HD Tasarım Mimarlık - Hakan Dol

EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ

- En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı-Tamamlanmış Projeler

Aster Tekstil / Tokat / Erbaa, Aster Tekstil – Mimari Tasarım: Idee Decor- Karay İnşaat Mimarlık

- En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı-Devam Eden Projeler

G Kütahya Seramik 15 Temmuz Şehitler Fabrikası, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

- En İyi Karma Kullanımlı Proje-Devam Eden Projeler

Cubes Ankara, Ndl Gayrimenkul – Mimari Tasarım: Lejant Mimarlık

EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ

- En İyi Sağlık Binası-Tamamlanmış Projeler

Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları – Mimari Tasarım: Memorial Proje Yönetimi

- En İyi Eğitim Binası / Kampüsü – Tamamlanmış Projeler

Terakki Vakfı Okulları Tuzla/ Tepeören Kampüsü, Terakki Vakfı Okulları – Mimari Tasarım: Yavuz Selim Sepin/Sepin Mimarlık

- En İyi Eğitim Binası / Kampüsü – Devam Eden Projeler

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi, Yda Group – Mimari Tasarım: Osman Sualp Güreşçioğlu

- En İyi Sosyo - Kültürel Yapı – Tamamlanmış Projeler

Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Selçuklu Belediyesi – Mimari Tasarım: Tabanlıoğlu Mimarlık

- En İyi Sosyo - Kültürel Yapı – Devam Eden Projeler

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü / Çağdan Mühendislik – Mimari Tasarım: Semra Uygur – Özcan Uygur / Uygur Mimarlık

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Kartal Dragos Kahramanlar Camii, Sadık Kahraman - Apak Mimarlık

JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ: Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi, Merkezefendi Belediyesi - TAFF Mimarlık Mühendislik

- En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri – Devam Eden Projeler

İzmir Sürdürülebilir Ulaşım Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi – Mimari Tasarım: İzmir Büyükşehir Belediyesi

KENT VE MİMARLIK KATEGORİSİ

- En İyi Mimari Tasarım (Kamu) - Tamamlanmış

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya Selçuklu Belediyesi – Mimari Tasarım: ARUP Mühendislik ve Müşavirlik (Primary Consultant – Butterfly House Consultancy (HK)

- En İyi Mimari Tasarım (Kamu) - Devam Eden Projeler

Bursa Ulus Kültür Merkezi, Bursa Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü - Mimari Tasarım: Mental Design Works - Salih Çıkman

- En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör ) – Devam Eden Projeler

Evora İzmir, Teknik Yapı-Halk GYO Adi Ortaklığı – Mimari Tasarım: Teknik Yapı Proje

- Genç Mimar Teşvik-Devam Eden Projeler

Eğirdir Çarşı Projesi, Eğirdir Belediyesi – Mimari Tasarım: Ali Sinan/ ASMA

- En İyi Kentsel Tasarım – Devam Eden Projeler

Bolu/ Mudurnu Mahalle Projesi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü – Mimari Tasarım: Alper Aksoy Mimarlık

- En İyi Kentsel Tasarım – Tamamlanmış Projeler

İzmit Kültür Tepesi Kentsel Tasarım Projesi, İzmit Belediyesi – Mimari Tasarım: META Peyzaj Planlama

- Kültürel ve Doğal Mirası Koruma ve Yaşatma

Altındağ- Tarihi Kent Merkezinde Bir Mahalle Yeniden Doğuyor, Altındağ Belediyesi – Mimari Tasarım: Km Mimarlık

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Eyüpsultan Belediyesi – Mimari Tasarım: Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ESTAM Birimi

İzmir Tarih Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Cibali, Kadir Has Üniversitesi – Mimari Tasarım: Tures Planlama Restorasyon - Mehmet Alper

Narmanlı Han, Erkul Kozmetik Sanayi Ve Ticaret &Eteksan Tekstil – Mimari Tasarım: Dr. M. Sinan Genim

- En Yeşil Bina – Tamamlanmış Projeler

Sincan/ Etimesgut Tapu ve Kadastro Hizmet Binası, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü - Hasançebi Mühendislik – Mimari Tasarım: Ekodenge

- En Yeşil Bina – Devam Eden Projeler

Kıbrıs Town Houses, Kıbrıs Developments – Mimari Tasarım: Harper Özbirim-Hafise Kasap-Ebru Olgun Çağıner

- Jüri Teşvik Ödülü

Summer Wind, Ülkü Doğan – Mimari Tasarım: Ali Kerestecioğlu - Doç. Dr. Funda Kerestecioğlu

DİĞER KATEGORİLER

- En İyi Pazarlama Kampanyası – Devam Eden Projeler

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Sponsorluğu, Tahincioğlu Gayrimenkul

- En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Folkart Sanata Değer Folkart Yapı

- İçerde Çocuk Var, Tahincioğlu Gayrimenkul

Nef Karaçay, Nef Gayrimenkul

Oyun Engel Tanımaz, Nilüfer Belediyesi

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, Konya Selçuklu Belediyesi

- En İyi Gayrimenkul Tesis Yönetimi – Tamamlanmış Projeler

Nidapark Seyrantepe, Tahincioğlu Gayrimenkul – Mimari Tasarım: Viva Mimarlık

- Sign of the City Jüri Onur Ödülü

Prof. Dr. Metin Sözen

- Sign of the City Awards 5. Yıl Özel Ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi