Şehirlerin en İyileri seçildi

GAYRİMENKUL ve inşaat sektörüne farklı değerler katarak altıncı yılında yoluna devam eden Sign of the City Awards (SotCA) yarışmasında heyecanlı büyük finale yaklaşıldı. SotCA, 100’ün üzerinde başvuru alarak 2019 yılında da büyük ilgi gördü. Sektörün önde gelen marka, kurum, STK üyeleri ve akademisyenlerden oluşan yarışma jürisi İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde 27-28 Kasım tarihlerinde bir araya gelerek başvuruları değerlendirdi. Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan başkanlığındaki jüri, finale kalan projeleri tek tek gerçekleştirdikleri canlı bağlantılarla proje sorumlularından dinledi, tartıştı ve oylamaya sundu. Büyük bir titizlikle her proje üzerinde durulan toplantıların ardından jüri ödül sahiplerini belirledi.

SEÇMEKTE ZORLANDIK

Sign of the City Awards’a değer bulunan projeler 11 Aralık tarihinde, Alkaş tarafından düzenlenen ‘RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması’ kapsamında düzenlenen ödül töreni ile açıklanacak.

Jüri Eşbaşkanı Prof. Dr. Güzin Konuk, başvurular ve değerlendirme sürecinde özellikle yeni kategorilerde pozitif bir hareketlilik yaşadıklarını söyledi. Konuk, “Bu seneki ekibin de gücüyle yeni kategorilerde hareketli bir ortamın oluştuğunu gördük. Yerel yönetimlerin öne çıktığı projeler oldu. Kamunun geri dönüşlerinin olduğunu görmek bizi mutlu etti. En güzel gelişmelerden biri de sosyal yarar projelerinde çoklu başvurular olmasıydı. Seçim yapmakta zorlandık” dedi. Konuk “Bu yarışmada mimari kaliteyi de hareketlendirmek, yenilikçi ve yaratıcı görüşleri canlandırmak istiyorduk. Altıncı yılımızda bunu başardığımızı görüyoruz. Yeşil mahallelerde artış, mimari yaratıcı fikirlerin yarışmaya yansıması gibi alanlarda pozitif hareketler gözlemledik” diye konuştu. Prof. Dr. Suha Özkan ise sektörün zor bir süreçten geçtiği 2019’da Sign of the City Awards’a başvuran çok sayıda nitelikli proje olduğunu belirtti. Özkan şunları söyledi; “Bu yıl özellikle yerel yönetimlerin aktif olarak katılımı önemliydi. Yerel yönetimler doğrudan doğruya halka karşı sorumlu kurumlar olduğu için yaptıkları projeler daha geniş kitleye ulaşıyor.”

SİNERJİ OLUŞACAK

JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, jürinin değerlendirmelerini gerçekleştirirken hassasiyet gösterdikleri konuları ele alarak, “Projeler arasında farklılaşmayı yakalamak adına bir yandan ticari başarı gözetirken bir yandan çevreye ve yeşile duyarlı projeleri öne çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. Yarışmanın finalinin, sektörün prestijli buluşma platformu RE360 Gayrimenkul Konferansı kapsamında yapılmasının önemine de değinen Alkaş, “İki organizasyonun birleşmesi çok yararlı ve sinerji oluşturacak bir gelişme. Sektördeki etkinlikleri ne kadar cazip hale getirirsek ve ne kadar güçlü bir birliktelik ortaya koyabilirsek o kadar yankı uyandırırız.” dedi. 2020’nin gayrimenkul sektörü adına geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi geçeceğine inandığını söyleyen Alkaş, “Gelecek yıl 2019’dan daha iyi olacak beklentisindeyiz. Ekonomik olarak çıkış yapacağımız bir dönem olacaktır. Özellikle dış pazarlarda Türkiye’nin tanıtımı daha fazla yapıldıkça iç pazarda da hareketliliği yakalayacağımızı düşünüyoruz” sözleriyle beklentilerini özetledi.

FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

Jüri üyelerinden Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya yarışmanın sektör açısından önemine değinerek, “Nitelikli bir yapı stoğu oluşturmak adına yarışmanın sektörün geleceğine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mimari nitelik ve genel kent tartışmalarına yarışma yeni yaklaşımlar getirecektir. SotCA, kentle uyum içindeki yapılar konusunda farkındalık oluşturuyor” dedi.

SİGN OF THE CİTY AWARDS 2019 JÜRİ ÜYELERİ

HÜRRİYET’İN öncülüğünde, Emlak Konut’un katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığında gerçekleşen SotCA’nın jüri üyeleri şöyle: Y.Mimar - Kent Tasarımcısı / Jüri Eşbaşkanı Prof. Dr. Güzin Konuk, World Architecture Community Kurucu Başkanı / Jüri Eşbaşkanı Prof. Dr. Suha Özkan, Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Ali Faruk Göksu, Pamir&Soyuer Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pamir, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Mimar, MDS. Ayşe Hasol Erktin, Türk Serbest Mimarlar Derneği Üyesi Aytek İtez, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Lale Özgenel, Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, FYP Proje Geliştirme Kurucu Ortağı Füsun Yılmaz Phillipson, Forum İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı Haluk Sur, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan, TSKB Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal.