Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı! Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriŞehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı! Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
GeriEkonomi Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı! Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
20.08.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı! Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı! Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı

ANTALYA’da bir yedek parça firmasının Akdeniz bölge sorumlusu olan Ömer Mırçık(32), çok sevdiği hayvancılık uğruna işinden istifa edip, kurduğu çiftliğinde çobanlık yapmaya başladı. Kızı Duru’nun adını taşıyan çiftlikte 32 koyun ve keçi besleyen Mırçık, "Bazen huzur ve rahatlık, emin olun sizi, 5-6 bin liradan daha iyi yerlere getiriyor" dedi.

Antalya merkezli Akdeniz Bölgesi’ne hizmet veren bir yedek parça firmasının bölge sorumlusu olan evli ve 1 çocuk babası Ömer Mırçık, ’çocukluk aşkım’ dediği hayvancılıkla uğraşmaya karar verdi. Yaklaşık 7 ay önce de 6 bin lira maaş aldığı işinden istifa edip, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Konyabucağı mevkiindeki dağlık alanda çiftlik kurdu. Mırçık, kızı Duru’nun adını verdiği çiftliğinde ’ildo france’ koyunu ve ’alpine keçisi’ yetiştiriciliğine başladı.

Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
ŞEHRİN STRESİNDEN KAÇIP DAĞA YERLEŞTİ

Ömer Mırçık, çocukluk hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü şöyle anlattı:

"Antalya’da yedek parça firmasında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde bölge sorumlusu olarak çalışıyordum. Otomasyon sistemi ve yoğun tempodan dolayı, bir de insanlarla uğraşmanın daha fazla zor geldiğini anladığımdan dolayı çocukluk hayalim ve çocukluk aşkım olan ve bu aşkı bana aşılayan babamın sayesinde hayvancılık yapmaya karar verdim. Zaten hayvancılık hayatımın bir yerinde olacaktı. Ama bunun ne zaman olacağını konusunda fikrim yoktu. Yaklaşık bir yıl önce ırk araştırmalarına başladım. Yer araştırmaları sonrasında geçen ocak ayı itibariyle şirketimden istifa edip, kiraladığımız bu bölgeye yatırım yaptık. 21 dönüm boş tarla üzerine 3 tane ısı yalıtımlı çadır sistemi kurduk. Maliyeti 150 bin TL’yi buldu. Koyun ve keçi olmak üzere küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Dünyanın her yerinde hızlı kilo artışı olan bir ırk yetiştiriyorum."

Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
ÇADIRINA KENDİ ÇAPINDA KİTAPLIK KURDU

Antalya’da çalışırken çok yorulduğunu, stresli ve sıkıntılı bir yaşam sürdüğünü, kitap okumaya bile fırsat bulamadığını kaydeden Ömer Mırçık, "Eşimle konuşacak halim dahi olmuyordu. Şimdi ise boş vakitlerimi kitap okuyarak, değerlendiriyorum. Misafirlerime kitap veriyorum"dedi.

Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
'ÇOĞU KADIN KABULLENMEZ'

Çiftlikte tek başına yaşayan, ailesinin ise Eğirdir kent merkezinde olduğunu anlatan Ömer Mırçık, şöyle devam etti:

"Haftanın yedi günü 24 saat buradayım. Eşimin hakkını ödeyemem. Bu işe girerken maddi manevi desteğini esirgemedi. Sabrı konusunda desteğini esirgemedi. Şehir hayatında her gün saat 08.30’da arabalarımızın kontağına basmamız lazımdı. Ama burada canlı yetiştiriciliği yaptığım için saat 04.00-05.00’de hayata başlıyorum.

Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
Günün ilk saatinde ufak çaplı gezdirme ve hava aldırma yapıyorum. Koyun ırkı zaten 09.30’da yatışa geçiyor. Gündüz keçilerle ilgileniyorum. Hastalıkları ve ters gördüğümüz durumlar varsa bakımlarını yapıyorum. Saat 16.00’ya kadar yemleri hazırlıyorum. Hayvanların bakımlarıyla ilgili olarak buraya veteriner girmesini istemedim. Kendim yapmak istedim. "
Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
KİMSEDEN DESTEK ALMADI HER ŞEYİ KENDİSİ YAPTI

Bu hayalini gerçekleştirirken kimseden destek almadığını, kredi ve devlet hibesi kullanmadığını da ifade eden Ömer Mırçık, "18 tane ’ildo france’ ve 13 tane ’alpine’ keçisiyle başladık. Süt verimiyle meşhur bir ırk. Amacım süt keçiciliği . Bütün hayvanlarımızı kuzu olarak aldık. 31 hayvanımız var" dedi.

Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
'STRES VE SIKINTILI HAYAT KAZANDIĞINIZ PARAYA EŞ DEĞER DEĞİL'

Ömer Mırçık, "Primlerle beraber 6-7 bin TL civarında maaşım vardı. Şehirdeki insanların stresi ve sıkıntısı kazandığınız paraya eş değer değil. Bana ’6-7 bin TL maaşı alıyorsun, niye geldin’ diyorlar. Ama huzur ve rahatlık 5- 6 bin TL’lerden daha iyi yerlere getiriyor. 1 yıl gelir beklemiyorum. Hayvan satışı olması halinde de parayı sermaye olarak kullanacağım" diye konuştu.

Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Şehirdeki üst düzey mesleğini bıraktı! Köyde çocukluk aşkı olan işe başladı
Türkiye'nin ikinci büyüğü! Yüzde 60'ı tamamlandı
İki banka yetkilendirildi! Dünyanın en büyüğü olabilir
Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor