Şehir hastanelerine kur revizyonu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle, hastanelere ödenecek kullanım bedellerinin (kira bedellerinin) aşağı yönlü revize edilmesi için yetki verildi.
Düzenlemenin gerekçesini Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Serhat Köksal, kira bedellerinde 8 katlık artış olabilme ihtimali olarak açıkladı. Şehir hastaneleri sözleşmelerinin 2011-2012 yıllarında yapıldığını kaydeden Köksal şunları söyledi: “2011, 2012 yıllarında düşük enflasyon ve düşük kur ortamında yapılan 25 yıllık sözleşmeler. Baktığımızda, uluslararası finansal piyasalardaki volatilite ve buradaki uluslararası finansal piyasalardaki problemlerin ülkemizde de yansımaları sonucunda bu etkenlerin sözleşmelerdeki etkilerini araştırdık... Buna şöyle diyebiliriz, başlangıçta 10 dolarsa bitişinde 80 dolara çıkma ihtimali, olasılığı var. Bir bürokrat arkadaşlarımızla bunu tespit ettik.”
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de komisyona bilgi verirken, şehir hastaneleri sözleşmelerinde kira bedellerinin her 3 ayda bir TEFE, TÜFE ortalaması artı dövizi içeren bir formülle belirlendiğini anlattı.
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