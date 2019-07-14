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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehir hastanelerine kur revizyonu

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Şehir hastanelerine kur revizyonu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle, hastanelere ödenecek kullanım bedellerinin (kira bedellerinin) aşağı yönlü revize edilmesi için yetki verildi.

Düzenlemenin gerekçesini Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Serhat Köksal, kira bedellerinde 8 katlık artış olabilme ihtimali olarak açıkladı. Şehir hastaneleri sözleşmelerinin 2011-2012 yıllarında yapıldığını kaydeden Köksal şunları söyledi: “2011, 2012 yıllarında düşük enflasyon ve düşük kur ortamında yapılan 25 yıllık sözleşmeler. Baktığımızda, uluslararası finansal piyasalardaki volatilite ve buradaki uluslararası finansal piyasalardaki problemlerin ülkemizde de yansımaları sonucunda bu etkenlerin sözleşmelerdeki etkilerini araştırdık... Buna şöyle diyebiliriz, başlangıçta 10 dolarsa bitişinde 80 dolara çıkma ihtimali, olasılığı var. Bir bürokrat arkadaşlarımızla bunu tespit ettik.”

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de komisyona bilgi verirken, şehir hastaneleri sözleşmelerinde kira bedellerinin her 3 ayda bir TEFE, TÜFE ortalaması artı dövizi içeren bir formülle belirlendiğini anlattı.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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