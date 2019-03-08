Şehir hastanelerinde ek ücret olacak mı? Sağlık Bakanı'ndan net cevap

Ankaralı gazeteciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilkent Şehir Hastanesi’nde buluştuk. Hastanenin resmi açılışı 14 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak ancak hasta kabulü başlamış, hatta öyle ki Sağlık Bakanı, hastalarla ilgili bilgi verirken ekranda sayılar hızla güncelleniyordu. Yani Ankaralılar kullanmaya başlamış. İki saat süren görüşme sırasında Sağlık Bakanı Koca sorularımızı yanıtladı. Ankaralı gazetecilerin siyaset kulislerinde iyi olduğunu bilirdim ama sağlık konusunda da fena olmadıklarını gösterdiler. Aklımızda ne varsa sorduk, Sağlık bakanından doyurucu yanıtlar aldık. Zaten ikna olmadığımız anda yeniden sorduk.

Bilkent şehir hastanesi poliklinik hizmetleri haricinde 6 ayrı blok halinde hizmet veriyor. Adı Bilkent Şehir Hastanesi ama aslında 6-7 hastanenin bir araya getirilmesi gibi bir şey. O nedenle şimdiye kadar hastane denilince aklınıza gelen büyüklükleri unutun. Tam kapasite devreye girdiği zaman günde 30 bin hastanın kabul edilmesi bekleniyor. Sizi rakamlara boğmak istemiyorum ayrıca bu büyüklük sizi korkutmasın. Bloklar arası geçişlerde, hastalara bir takım imkânlar getirilmeye çalışılıyor.

Hastalara sunulan fiziki mekânların büyüklüğü ve sağlık personelinin daha iyi imkânlar içinde hizmet vermesi elbette ki önemli. Şifa dağıtan doktorlarımızın küçük poliklinik odalarında günde yüzlerce hastaya bakması devrinin bitmesi gerekiyordu. Ama asıl mekânların büyüklüğünden ziyade verilen sağlık hizmetinin niteliği önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da aynı soruyu sorup, cevabı kendisi verdi, “Şehir hastaneleri görkem ve büyüklükleriyle olan hastaneler mi yoksa fonksiyonel olarak neye karşılık bu şehir hastanelerini inşa ediyoruz” dedi. Sözlerini biraz daha açtı,” şehir hastanelerini biz bulunduğu bölgenin son noktada hizmeti veren sağlık üsleri olarak konumlandırıyoruz. Bölgenin sağlık üssü olma anlamında hem nitelikli hizmet hem fiziki şartlarıyla ileride olan hem ileri teknolojisiyle ile önde olan hem nitelikli insan kaynağı ile önde olan hem de branş çeşitliliğiyle birçok alanda son nokta olarak görülen ve hastanın kanalize olduğu sağlık üssü olarak planlamak istiyoruz” diye anlattı. Yani şehir Hastanesine gidince oradan başka bir yere sevk olmayacaksınız. Tedaviniz tamamlanıp, oradan çıkacaksınız.







HASTA GARANTİSİ VERİLDİ Mİ?

Peki Şehir hastanesi olunca mutlaka Kamu-Özel işbirliğiyle mi yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanı Koca,” sadece kamu özel işbirliği yaklaşımıyla inşa edilen ve adına şehir hastaneleri denilen yapıyla olması gerekmiyor” dedi. Van’dan örnek verdi. Kamu kaynaklarıyla yapılan Van Bölge Hastanesinin, Şehir hastanesine dönüştürüleceğini söyledi. Kamu kaynaklarıyla yapılıyorsa kamu yoksa Kamu-Özel Ortaklığı.

Şehir Hastaneleriyle ilgili dolaşan bir rivayet var. Araç geçiş sayısı garantisinin verildiği bazı köprü ve otoyollar gibi Şehir Hastanelerine de hasta garantisi verildiği iddiasını kast ediyorum. Örneğin 1 yılda 1 milyon hasta gelecek. Bu sayının altında kalırsa farkı devlet karşılayacak gibi. Sağlık Bakanı Koca’ya bunu da sorduk. Hatta en fazla soru bu konuda geldi.

“Şehir hastanelerinde hasta garantisi diye bir şey söz konusu değil” dedi. Peki Hastaneyi yapan özel sektöre ne ödeniyor?



Yani kullanım bedeli, yani kira ödüyoruz.

Bu ne kadar? 25 yıl boyunca kira ödenecek.

Bakan Koca, ”Kullanımla ilgili herhangi bir hasta garantisi asla söz konusu değil” dedi.

2-Görüntüleme, laboratuvar gibi tıbbi hizmetlerle ilgili yapılan bir ödeme var. Bunun süresi ise 5 yıl.

Sağlık Bakanı, ”Görüntüleme ve laboratuvarda Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) fiyatları söz konusu. SUT Fiyatlarında görüntüleme hizmetlerinde yüzde 70’e kadar eşik/değer anlamında yüzde 40 indirim alıyoruz” dedi.

HASTALAR EK ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

Hastaların bunu kafaya takmasına gerek yok. Çünkü herhangi bir devlet hastanesinde ne ödüyorsanız burada da onu ödeyeceksiniz. Hastalar ayrı bir ücret ödeyecek mi diye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da sordum. ”Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce ayrıca para ödeyecek miyim diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar” dedi. Rahat olun,ayrıca bir ödeme yapmayacaksınız. Peki Şehir hastanesinden randevu almak zor mu? Tam aksine kolaylaştırmışlar. Hastanenin sayfasına girip, internet üzerinden de randevu alabiliyorsunuz.

Şehir hastaneleri bir model, onların başarısı Türkiye modelinin de başarısı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Şehir hastanelerimize Kazakistan, Romanya gibi birçok ülkeden Sağlık Sistemimize ise Malezya gibi ülkelerden talepler var” dedi.

Bir dönemlerin “hasta ülkesi”, şimdi Sağlıkta sistem ihraç eder noktaya geldi.

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