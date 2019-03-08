Şehir hastanelerinde ek ücret olacak mı? Sağlık Bakanı'ndan net cevap

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriŞehir hastanelerinde ek ücret olacak mı? Sağlık Bakanı'ndan net cevap
GeriEkonomi Şehir hastanelerinde ek ücret olacak mı? Sağlık Bakanı'ndan net cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
08.03.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Şehir hastanelerinde ek ücret olacak mı? Sağlık Bakanı'ndan net cevap

Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
Şehir hastanelerinde ek ücret olacak mı? Sağlık Bakanı'ndan net cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Bakan Koca "Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce ayrıca para ödeyecek miyim diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar” dedi.

Ankaralı gazeteciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilkent Şehir Hastanesi’nde buluştuk. Hastanenin resmi açılışı 14 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak ancak hasta kabulü başlamış, hatta öyle ki Sağlık Bakanı, hastalarla ilgili bilgi verirken ekranda sayılar hızla güncelleniyordu. Yani Ankaralılar kullanmaya başlamış. İki saat süren görüşme sırasında Sağlık Bakanı Koca sorularımızı yanıtladı. Ankaralı gazetecilerin siyaset kulislerinde iyi olduğunu bilirdim ama sağlık konusunda da fena olmadıklarını gösterdiler. Aklımızda ne varsa sorduk, Sağlık bakanından doyurucu yanıtlar aldık. Zaten ikna olmadığımız anda yeniden sorduk.

Bilkent şehir hastanesi poliklinik hizmetleri haricinde 6 ayrı blok halinde hizmet veriyor. Adı Bilkent Şehir Hastanesi ama aslında 6-7 hastanenin bir araya getirilmesi gibi bir şey. O nedenle şimdiye kadar hastane denilince aklınıza gelen büyüklükleri unutun. Tam kapasite devreye girdiği zaman günde 30 bin hastanın kabul edilmesi bekleniyor. Sizi rakamlara boğmak istemiyorum ayrıca bu büyüklük sizi korkutmasın. Bloklar arası geçişlerde, hastalara bir takım imkânlar getirilmeye çalışılıyor.

Hastalara sunulan fiziki mekânların büyüklüğü ve sağlık personelinin daha iyi imkânlar içinde hizmet vermesi elbette ki önemli. Şifa dağıtan doktorlarımızın küçük poliklinik odalarında günde yüzlerce hastaya bakması devrinin bitmesi gerekiyordu. Ama asıl mekânların büyüklüğünden ziyade verilen sağlık hizmetinin niteliği önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da aynı soruyu sorup, cevabı kendisi verdi, “Şehir hastaneleri görkem ve büyüklükleriyle olan hastaneler mi yoksa fonksiyonel olarak neye karşılık bu şehir hastanelerini inşa ediyoruz” dedi. Sözlerini biraz daha açtı,” şehir hastanelerini biz bulunduğu bölgenin son noktada hizmeti veren sağlık üsleri olarak konumlandırıyoruz. Bölgenin sağlık üssü olma anlamında hem nitelikli hizmet hem fiziki şartlarıyla ileride olan hem ileri teknolojisiyle ile önde olan hem nitelikli insan kaynağı ile önde olan hem de branş çeşitliliğiyle birçok alanda son nokta olarak görülen ve hastanın kanalize olduğu sağlık üssü olarak planlamak istiyoruz” diye anlattı. Yani şehir Hastanesine gidince oradan başka bir yere sevk olmayacaksınız. Tedaviniz tamamlanıp, oradan çıkacaksınız.

Şehir hastanelerinde ek ücret olacak mı Sağlık Bakanından net cevap


HASTA GARANTİSİ VERİLDİ Mİ?

Peki Şehir hastanesi olunca mutlaka Kamu-Özel işbirliğiyle mi yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanı Koca,” sadece kamu özel işbirliği yaklaşımıyla inşa edilen ve adına şehir hastaneleri denilen yapıyla olması gerekmiyor” dedi. Van’dan örnek verdi. Kamu kaynaklarıyla yapılan Van Bölge Hastanesinin, Şehir hastanesine dönüştürüleceğini söyledi. Kamu kaynaklarıyla yapılıyorsa kamu yoksa Kamu-Özel Ortaklığı.

Şehir Hastaneleriyle ilgili dolaşan bir rivayet var. Araç geçiş sayısı garantisinin verildiği bazı köprü ve otoyollar gibi Şehir Hastanelerine de hasta garantisi verildiği iddiasını kast ediyorum. Örneğin 1 yılda 1 milyon hasta gelecek. Bu sayının altında kalırsa farkı devlet karşılayacak gibi. Sağlık Bakanı Koca’ya bunu da sorduk. Hatta en fazla soru bu konuda geldi.

“Şehir hastanelerinde hasta garantisi diye bir şey söz konusu değil” dedi. Peki Hastaneyi yapan özel sektöre ne ödeniyor?

Yani kullanım bedeli, yani kira ödüyoruz.

Bu ne kadar? 25 yıl boyunca kira ödenecek.

Bakan Koca, ”Kullanımla ilgili herhangi bir hasta garantisi asla söz konusu değil” dedi.

2-Görüntüleme, laboratuvar gibi tıbbi hizmetlerle ilgili yapılan bir ödeme var. Bunun süresi ise 5 yıl.

Sağlık Bakanı, ”Görüntüleme ve laboratuvarda Sağlık Uygulama Tebliği(SUT)  fiyatları söz konusu. SUT Fiyatlarında görüntüleme hizmetlerinde yüzde 70’e kadar eşik/değer anlamında yüzde 40 indirim alıyoruz” dedi.

HASTALAR EK ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

Hastaların bunu kafaya takmasına gerek yok. Çünkü herhangi bir devlet hastanesinde ne ödüyorsanız burada da onu ödeyeceksiniz. Hastalar ayrı bir ücret ödeyecek mi diye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da sordum.  ”Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce ayrıca para ödeyecek miyim diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar” dedi. Rahat olun,ayrıca bir ödeme yapmayacaksınız. Peki Şehir hastanesinden randevu almak zor mu? Tam aksine kolaylaştırmışlar. Hastanenin sayfasına girip, internet üzerinden de randevu alabiliyorsunuz.

Şehir hastaneleri bir model,  onların başarısı Türkiye modelinin de başarısı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Şehir hastanelerimize Kazakistan, Romanya gibi birçok ülkeden Sağlık Sistemimize ise Malezya gibi ülkelerden talepler var” dedi.

Bir dönemlerin “hasta ülkesi”, şimdi Sağlıkta sistem ihraç eder noktaya geldi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.03.2019)
daha fazla video için
Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şehir hastanelerinde ek ücret olacak mı? Sağlık Bakanı'ndan net cevap

2019'un kara kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu! Türkiye zirveye zorluyor, bakın kaçıncı sırada

Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı: Çalışmalar bitti

BİST Başkanı Arıcan: Müreffeh bir toplumun inşasının, kadınların eliyle olacağı inanıyorum