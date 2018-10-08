‘Şeffaf zırha’ 560 milyon dolar
ETİ Alüminyum sadece ABD, Çin, Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde üretilebilen şeffaf zırh için 560 milyon dolarlık yatırım kararı aldı.
Bunun stratejik bir yatırım olduğuna değinen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, “Yeni yatırım tamamlandığında toplam 1.1 milyar dolarlık miktara ulaşacağız. Çalışan sayımız da 2 binden 3 bin 100’e yükselecek” dedi. Şirketin yatırım, istihdam, Ar-Ge ve savunmaya alanındaki planlamaları hakkında açıklamalarda bulunan Arkan, Eti Alüminyum’un 2005’te özelleştirilerek Cengiz Holding bünyesine geçmesinden sonra 540 milyon dolarlık yatırım yaptığını anımsattı.
Fiyatı çok yüksek olan alüminayı üretebilen ülkelerin, iç pazar ihtiyaçları ve strateji nedeniyle üretimin çok az bir kısmını ihraç ettiğini anlatan Arkan, “Alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bu ürünün geliştirilmesi ile yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan alümina sıkıntısını aşmış olduk. Özel alüminyum hidroksit ve alümina yatırımı tamamlandığında Eti Alüminyum sektöründe Avrupa’da ilk 4, dünyada en büyük ilk 8 üretici arasına girecek” dedi.
Eti Alüminyum 250 milyon dolarlık alüminyum ithalatının önüne geçtiği bilgisini veren Arkan, “Demek ki 10 yılda ortalama 2.5 milyar dolar ithalatı önlemişiz. Yeni yatırımla yılda 550 milyon dolarlık ithalatı önleyeceğiz. Türkiye’nin ithalata fren yaptıracak yatırımlar yapması gerekiyor” dedi. Arkan, ATH’nin EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra yanmaz halı üretiminde de kullanılacağını belirtti.
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