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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sefada varlar cefada yoklar... Bahçıvan, özel bankaların kepenkleri kapattığını ileri sürdü

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Sefada varlar cefada yoklar... Bahçıvan, özel bankaların kepenkleri kapattığını ileri sürdü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Kamu bankaları dışında adeta diğerleri kepenkleri kapatmış vaziyette. Sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar. Maalesef Türk bankacılık sektöründe sefa varken beraberiz ama zorluk ve cefa varken yalnızsınız” dedi.

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 7. Olağan Meclis Toplantısında son dönemdeki ekonomik gelişmelere değindi. Türkiye’nin karamsarlıktan iyimserliklere doğru çok hızla dönebilen bir ülke olduğunu söyleyen Bahçıvan, Türkiye’nin 2019’da tekrar kendini toparlayabileceğini sadece ümit etmediğini bunun işaretlerini de aldığını ifade etti. Bahçıvan, “Şu anda alınan tedbirler en azından tahribatı parça parça da olsa giderme anlamında işaretlerini veriyor. Hepimiz için ciddi bir sıkıntı olan döviz dengesizliği, in çıklar daha bir dengeye oturmuş durumda. Yüksek enflasyon birkaç ay sonra belirli bir dengeye oturmuş olacak” dedi.

İNSAFSIZLIK YAPIYORLAR

Sektörün temel probleminin bankacılık olduğunu ve Türk bankacılık sisteminin bu dönem boyunca çok iyi bir sınav veremediğini dile getiren Bahçıvan, şunları kaydetti: “Kamu bankaları dışında adeta diğerleri kepenkleri kapatmış vaziyette. Sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar. Sefayı ve zenginliği bankalarla beraber paylaştık. Her zengin ve bereketli dönemin belli zorlu dönemleri olabilir. İş ortaklığı bunu gerektirir. Yol arkadaşlığı ve sağlam dostluklar bunu gerektirir. Maalesef Türk bankacılık sektöründe sefa varken beraberiz ama zorluk ve cefa varken yalnızsınız anlayışının çok net bir şekilde kendini ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu ülke bu imkanları ve zenginliği reel sektör üzerinden kazanmadı. Maşallah anlı şanlı karları her sene her çeyrekte görmekteydi bankacılık kesimi. Kendilerinin yaptığı bir takım hatalı davranışları, kendilerinin yapmış olduğu bir takım yanlış kredi kullandırmalarının bedelini reel sektör üzerinden ödetmeye çalışmak tek kelimeyle insafsızlıktır.”

ANKARA DA FARKINDA

Bankacılık sektörünün hatalarını en kısa sürede gözden geçireceğine inandığını ifade eden Bahçıvan, bankacılık sisteminin kendini göstermesi gereken dönemde iyi bir görüntü veremediğini belirtti. Bahçıvan, şöyle devam etti: “Şu anda hepimizin ihtiyacı olan daha moral, daha fazla geleceğe ümitle bakabilme iyimserliği ama her gün bir bankacının yarınlarla ilgili ortaya koyduğu negatif söylemler, negatif beklentiler, farklı farklı felaket senaryoları en moralli sanayici bile, en moralli tüccarı bile ister istemez bir soru işaretine, gelecekle ilgili negatif duruma sokuyor. Bununla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Ankara da bunun farkında. Bizim için 2019’da olumlu çıkışlara eğer finans dünyası da kendini değiştirip ayak uydurursa inşallah yılın üçüncü ve dördüncü ayından sonra ben düzelmenin ve toparlanmanın olabileceği bir dönemin işaretlerini verebileceğini düşünüyorum.”

Bahçıvan, Türkiye’nin her zaman parayı bulabilecek ve yabancı yatırımcı çekebilecek bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye hiçbir zaman borcunun üzerine yatmamış ve hiçbir zaman borcunu inkar etmemiş bir ülkedir. Dünyada aldığı borca Türkiye kadar sadık olan bir başka ülke yok” diye konuştu.

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