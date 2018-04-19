Seçim rahatlığı
Erken seçim tarihinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran olarak açıklanması piyasada belirsizlik sona erdiği için olumlu karşılandı. Dolar 4.03 lira, Euro 5.00 liranın altına geriledi. Borsada özellikle bankalar endeksindeki güçlü yükselişle yön yukarıya döndü. Gösterge tahvil faizleri geriledi.
TÜRKİYE yeni ve hızlı bir erken seçim sürecine girdi. Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin beklenmedik erken seçim çağrısıyla dalgalanan piyasalar dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran tarihini vererek bir an önce seçime gidileceğini açıklamasıyla yatıştı. Dolar, önceki günkü 4.10 lira seviyelerinde Erdoğan’ın açıklamasını bekledi, Borsa İstanbul da açıklama yapılana kadar yüzde 0.32 düşüşteydi. Açıklamayla tarihin netleşmesi ve Erdoğan’ın seçim sürecinin bitirilip ekonomik düzenlemelere odaklanılacağı açıklamasıyla Borsa İstanbul yönünü yukarı döndü, dolar ve Euro düşüşe geçti. Bir süredir yüksek seviyelerde olan 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizi geriledi. Dolar 4.03 lira, Euro 5.00 liranın altına geriledi Borsa İstanbul bankalar endeksinin öncülüğünde yüzde 1.5 yukarıya döndü. Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu. İki yıllık ve 10 yıllık faiz 0.33 ve 0.38 puan düşerek yüzde 14.02 ve yüzde 12.69’e indi. Türkiye’nin 5 yıllık iflas riskini gösteren CDS’ler ise yüzde 2.95 geriledi. Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla dengelenen piyasanın ilk odağı ise haftaya yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olacak.
Gün boyu süren dalgalı seyir sonrasında bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.0370, Euro’da 5.0049 liradan yapıldı. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra Euro 4.97, dolar da 4.02 liraya indi. Borsa İstanbul günü yüzde 3.08 yükselişle 112 bin 99 puandan kapattı.
EN İYİSİ TÜRK LİRASI
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, piyasanın açıklamaları pozitif karşıladığını belirterek “Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri gerilemektedir. Borsa da Erdoğan’ın açıklamalarından sonra artıya geçti. Borsada açıklamalar öncesinde artı ve eksi sınırlar içerisinde bir seyir söz konusuyken, “erken seçim” açıklamasının ardından alımlar söz konusu. Lira yüzde 1’in üzerinde değer kazanımıyla en iyi performans gösteren para birimi oldu” dedi. Erkan, “Kısa vadede 4.0630 – 4.0330 lira bandı izlenecek, bu destek altında kurda aşağı gitme isteği biraz daha artabilir. Bu bölge altında kalıcı hareketlerde 4.0150- 3.9950 lira gibi destekler hedeflenebilir” dedi.
KIRILGANLIK HâLâ VAR
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da iç piyasada seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olmasının rahatlamaya neden olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “Geçen hafta, jeopolitik risk algısıyla rekor tazeleyen kur bu hafta daha sakin ve hatta gevşemek istiyor. Şimdilik ortamda yeni bir haber akışı olmadığı müddetçe kur 4.05- 4.10 aralığını bir süre daha ihlal etmek isteyebilir. Ancak, 4.05 altı denemelerinde çok güçlü olmasını beklemiyoruz çünkü TL varlıklarda kırılganlık hala yüksek ve kur 4.05 altı kapanışlarında zorlandığı müddetçe tam olarak rahatladığını söylemek zor olabilir.”
İŞ DÜNYASINDAN DESTEK GELDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Seçimin 24 Haziran 2018’de yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ekonomimiz ve ihracat camiası açısından olumlu buluyoruz.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:
Seçimlerin erken yapılması en
çok reel sektöre yarar, yatırım kararları öne alınır.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan:
İstikrar ortamını sürdürülebilmek için yeni sisteme geçmemiz gerekiyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İş dünyası açısından belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı anlamına geliyor.
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