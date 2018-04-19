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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
19.04.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Seçim molası

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Seçim molası

Hükümetin ekonomiye ilişkin birçok projesi erken seçim nedeniyle erteleniyor. Kanal İstanbul, kalkınma planı, çalışanlara ek haklar artık yeni hükümetin ajandasında yer alacak.

ERKEN seçim kararı, ekonomide de bir dizi çalışmayı yakından etkileyecek. Hükümetin mega projeleri olarak adlandırdığı yatırımlardan, üst düzey bürokratlar için getirilecek yeni modele kadar birçok çalışmada son kararı seçimler sonrası kurulacak yeni hükümet verecek. Hazırlıkları süren kalkınma planı da haziranda tanıtılacaktı, erken seçimle bu da sonraya alındı. Türkiye’nin 2019-2023 döneminde izleyeceği yol haritasını belirleyen 11. Kalkınma Planı için bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Planın Haziran ayında da TBMM’ye sunulması öngörülüyordu. Yetkililer, planla ilgili çalışmaların normal sürecinde devam ettiğini belirtiyor. Ancak planın meclise sunulması ve geçmesi, seçim öncesi zor görünüyor. Bu nedenle de seçim sonrası oluşturulacak yeni meclisin gündemlerinden biri de kalkınma planı olacak. Kalkınma planının meclise sunulmasıyla ilgili yasal bir engel bulunmuyor. 2019 yılına kadar herhangi bir tarihte planın kabul edilmesi yeterli sayılıyor. 

Toplam yapım maliyeti 60 milyar TL olan ve yapımının 5 yıl sürmesi beklenen Kanal İstanbul Projesi de, yeni döneme bırakılacak çalışmalar arasında bulunuyor. ÇED sürecine geçtiğimiz aylarda başlanan Kanal İstanbul için, 2018 yılında, temelin atılması veya protokolün yapılması bekleniyor. Kanalın yapımı için bir finansman modeli oluşturulurken, sosyal donatılar, kentsel dönüşüm, adaların yapımım ve cazibe merkezleri oluşturulması da finansmanın içinde kabul ediliyor. Bu kapsamda yap-işlet-devret ve farklı kamu-özel ortaklıklarının bir arada kullanılması planlanıyor. Ancak tüm bu süreçlerle ilgili kararların da yeni dönemde alınması bekleniyor.

YIPRANMA PAYI
Bakanlar Kurulu’na sevk edildiği belirtilen ve sağlık çalışanlarına yıpranma payını içeren yasal düzenleme bu kez de seçimler nedeniyle ertelenecek. Sağlık çalışanlarına her 5 yılda 1 yıllık yıpranma payı getiren yasa tasarısı, sürekli gündemde ancak çeşitli gerekçelerle erteleniyordu.

500 BÜROKRAT GELİP GİDECEK
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin en konuşulan başlıklarından birini üst düzey kamu yöneticileri oluşturuyor. Yeni sistemle ilgili 5 komisyon kuran AK Parti’nin komisyonlarından birisi bu konu üzerine çalışma yapıyordu ve belli bir aşamaya gelmişti. Hazırlanan taslağa göre, bakan yardımcıları veya müsteşarlar, genel müdür ve yardımcıları, valiler ve büyükelçiler gibi önemli makamlarda yer alanlar, cumhurbaşkanı ile göreve gelip gidecek. Seçilen cumhurbaşkanı ile gelip 5 yıl sonra görev süresi bitince gidecek olan bu kadrolar, 500 üst düzey bürokratı kapsıyor. Bu görevlere getirilecek kişiler sadece kamudan değil, belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, özel sektörden de seçilebilecek. 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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