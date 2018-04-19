Seçim molası

ERKEN seçim kararı, ekonomide de bir dizi çalışmayı yakından etkileyecek. Hükümetin mega projeleri olarak adlandırdığı yatırımlardan, üst düzey bürokratlar için getirilecek yeni modele kadar birçok çalışmada son kararı seçimler sonrası kurulacak yeni hükümet verecek. Hazırlıkları süren kalkınma planı da haziranda tanıtılacaktı, erken seçimle bu da sonraya alındı. Türkiye’nin 2019-2023 döneminde izleyeceği yol haritasını belirleyen 11. Kalkınma Planı için bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Planın Haziran ayında da TBMM’ye sunulması öngörülüyordu. Yetkililer, planla ilgili çalışmaların normal sürecinde devam ettiğini belirtiyor. Ancak planın meclise sunulması ve geçmesi, seçim öncesi zor görünüyor. Bu nedenle de seçim sonrası oluşturulacak yeni meclisin gündemlerinden biri de kalkınma planı olacak. Kalkınma planının meclise sunulmasıyla ilgili yasal bir engel bulunmuyor. 2019 yılına kadar herhangi bir tarihte planın kabul edilmesi yeterli sayılıyor.

Toplam yapım maliyeti 60 milyar TL olan ve yapımının 5 yıl sürmesi beklenen Kanal İstanbul Projesi de, yeni döneme bırakılacak çalışmalar arasında bulunuyor. ÇED sürecine geçtiğimiz aylarda başlanan Kanal İstanbul için, 2018 yılında, temelin atılması veya protokolün yapılması bekleniyor. Kanalın yapımı için bir finansman modeli oluşturulurken, sosyal donatılar, kentsel dönüşüm, adaların yapımım ve cazibe merkezleri oluşturulması da finansmanın içinde kabul ediliyor. Bu kapsamda yap-işlet-devret ve farklı kamu-özel ortaklıklarının bir arada kullanılması planlanıyor. Ancak tüm bu süreçlerle ilgili kararların da yeni dönemde alınması bekleniyor.

YIPRANMA PAYI

Bakanlar Kurulu’na sevk edildiği belirtilen ve sağlık çalışanlarına yıpranma payını içeren yasal düzenleme bu kez de seçimler nedeniyle ertelenecek. Sağlık çalışanlarına her 5 yılda 1 yıllık yıpranma payı getiren yasa tasarısı, sürekli gündemde ancak çeşitli gerekçelerle erteleniyordu.

500 BÜROKRAT GELİP GİDECEK

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin en konuşulan başlıklarından birini üst düzey kamu yöneticileri oluşturuyor. Yeni sistemle ilgili 5 komisyon kuran AK Parti’nin komisyonlarından birisi bu konu üzerine çalışma yapıyordu ve belli bir aşamaya gelmişti. Hazırlanan taslağa göre, bakan yardımcıları veya müsteşarlar, genel müdür ve yardımcıları, valiler ve büyükelçiler gibi önemli makamlarda yer alanlar, cumhurbaşkanı ile göreve gelip gidecek. Seçilen cumhurbaşkanı ile gelip 5 yıl sonra görev süresi bitince gidecek olan bu kadrolar, 500 üst düzey bürokratı kapsıyor. Bu görevlere getirilecek kişiler sadece kamudan değil, belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, özel sektörden de seçilebilecek.