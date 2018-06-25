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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN - ANALİZ
25.06.2018 - 21:37, Son Güncelleme:

Seçim coşkusuna Trump freni!

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Seçim coşkusuna Trump freni!

Piyasalarda seçim belirsizliğinin atlatılmasının yarattığı iyimserlik küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisinde kaldı. Sabah 4.53 liraya kadar gerileyen dolar, ABD Başkanı Trump’ın yarattığı küresel ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle 4.72 lirayı aşarak cuma günkü kapanış seviyesinin üzerine çıktı. Borsa İstanbul hızlı başladığı günü kayıpla tamamladı.

Seçim coşkusuna Trump freniTÜRKİYE piyasaları seçim belirsizliğini arkada bıraktı. Ama, seçimin olumlu etkisine rağmen küresel piyasalardaki bozulma Türkiye piyasalarını da etkiledi. ABD Başkanı Trump’ın ateşlediği küresel ticaret savaşı adımlarının yarattığı endişeyle küresel piyasalardaki riskten kaçma eğilimi Türkiye’yi de etkiliyor. Elbette Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz artışı sürecinde olması, Avrupa merkez bankalarının karışık tutumları gelişmekte olan ülke piyasalarını vuruyor. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin de yeni hükümetin çözümünü bekleyen sorunları var. İşte tüm bu nedenlerle seçim sonuçlarıyla 4.53 liraya kadar gerileyen dolar dün ilk işlem gününde 4.72 lirayı aşarak cuma günü kapanışının da üzerine çıktı. Geçen haftayı dolar 4.6770 liradan tamamlamıştı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler ise 4.6945 liradan yapıldı. Dolar günün ilk saatlerinde dolara karşı değer kazanan tek para birimiydi.

COŞKUYLA BAŞLADI
Borsa İstanbul da ilk açılışını yüzde 3.55 yükselişle coşkulu şekilde yaptı. Özellikle yerli alımlarla artan borsada endeks yabancıların yoğun satışıyla ilk seansın sonunda doğru kazandığını geri verdi ve eksiye düştü. Borsa İstanbul günü yüzde 1.92 düşüşle 94 bin 8 puandan tamamladı. Analistler piyasada ilk tepki olarak pozitif seyrin ardından, Erdoğan’ın Merkez Bankası politikaları ve faizlere yönelik söylemlerinin devam edip etmeyeceği, oluşturacağı ekonomi ekibi, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve dış ilişkilerin nasıl gelişeceği belli olana kadar dalgalı bir seyir görülebileceğini vurguluyor. Gösterge tahvil faizlerinde ise farklı bir durum yaşandı. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 19.06’ya indi, ardından yüzde 19.24’e yükseldi. 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 16.92’ye çıktı.

4.5 LİRADA DENGELENİR
Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, seçim sonuçlarının kısa vadede piyasa için olumlu yansımaları olacağını düşündüklerini dile getirerek, Türk Lirası’nın dolar karşısında 4.5’li seviyelerde, 10 yıllık tahvilin ise yüzde 14-15 aralığında dengelenmesini bekleriz. Gerekçemiz ise fiyatlara baskı yapan erken seçim süreci ve muhtemel ikinci raunda kalma ihtimalinin masadan kalkmış olması. Orta-uzun vadede ise faizlerde gerileme olmadan, enflasyonda yaz aylarında beklenen yıl içi zirve görülmeden, yeni ekonomi takımı ve politikalarının nelerden oluşacağını takip etmeden net kalıcı düzelme olacağını düşünmüyoruz. Ancak yine de bir nebze iyimseriz” dedi.

KÜRESEL ETKİLER DIŞLANAMAZ
GMC Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, piyasada seçim sonrasına ilişkin merak edilen konuların çözümüne ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini belirterek, “Piyasa seçim akşamında olaya miyop bir bakış açısıyla yaklaştı ve belirsizlik kalktı fiyatlaması yaptı. Ancak seçim sonuçlarının artık kabullenilmesinden sonra piyasa hipermetrop bir bakış açısına geçti. Artık ekonomi yönetimi nasıl şekillenecek, ekonomi politikaları nasıl olacak gibi çözüm bekleyen birçok konu var. Piyasa bunlara ilişkin neler yapılabilir, bunları duymak istiyor. Ekonomi ile ilgili bakanlıkların sayısı azaltıldı, dolayısıyla isimler de oldukça önemli olacak” dedi. Aynı zamanda dolar endeksinin ve Euro dolar kurunun etkisinin de dışlanamayacağına vurgu yapan Erkan, şöyle devam etti: “Trump’ın başlattığı ticaret savaşları belden aşağı bir şekilde ilerleyebilir, açıklanan korumacı önlemler işi garip bir noktaya doğru götürüyor. Küresel yatırımcı riskten kaçıyor, gelişmekte olan ülkelere sıcak bakmıyor. Fed’in ve ECB’nin para politikalarını sıkılaştırması bir likidite sıkıntısı getirebilir… Yani durumun küresel boyutu da var. Türk Lirası pozitif ayrışarak seçim sonrası güne başladı, ancak diğer gelişmekte olan ülkelere paralel şekilde satılmaya başlandı.” 

Tepki yükselişi güç kazanmadı
Tepki yükselişi güç kazanmadı

HİSSELER İÇİN AÇIK BİR FIRSAT
GEDİK Yatırım Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, “Sonuçların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa ve ılımlı tonda bir konuşmayla halka teşekkür edilirken; bu süreçte ortaya konulan vaatlerin de en çabuk şekilde uygulanmaya başlanacağı mesajı verildi. Gedik Yatırım olarak 2018 yılı beklenen şirket kârları üzerinden 6.7 x Fiyat/Kazanç oranında iskontolu işlem gören Türk hisseleri için siyasi ve ekonomik istikrar ortamında, ki seçim sonuçları bu durum için açık bir fırsat oluştuğunu göstermekte, değerleme & hisse başına kâr büyümesi açısından önemli bir soru işareti olmadığını değerlendiriyoruz. Sonuç olarak, politika üretiminde görülecek olumlu sonuçların, daha önceki birçok seçim döngüsünde olduğu gibi, genele yayılan bir ralliyi beraberinde getirebileceğine inanıyoruz. Türk Lirası dolar karşısında 4.72’lerden 4.53 seviyelerine gerilese de mevcut kritik seviye olan 4.53’ü aşağı yönde şimdilik kıramadı. Seçim sonrası oluşacak iklim bu noktanın kırılmasına yardım ederse aşağıda 4.45 seviyelerine doğru hızlı bir geri çekilme olabilir” diye konuştu.

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