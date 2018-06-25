Seçim coşkusuna Trump freni!

TÜRKİYE piyasaları seçim belirsizliğini arkada bıraktı. Ama, seçimin olumlu etkisine rağmen küresel piyasalardaki bozulma Türkiye piyasalarını da etkiledi. ABD Başkanı Trump’ın ateşlediği küresel ticaret savaşı adımlarının yarattığı endişeyle küresel piyasalardaki riskten kaçma eğilimi Türkiye’yi de etkiliyor. Elbette Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz artışı sürecinde olması, Avrupa merkez bankalarının karışık tutumları gelişmekte olan ülke piyasalarını vuruyor. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin de yeni hükümetin çözümünü bekleyen sorunları var. İşte tüm bu nedenlerle seçim sonuçlarıyla 4.53 liraya kadar gerileyen dolar dün ilk işlem gününde 4.72 lirayı aşarak cuma günü kapanışının da üzerine çıktı. Geçen haftayı dolar 4.6770 liradan tamamlamıştı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler ise 4.6945 liradan yapıldı. Dolar günün ilk saatlerinde dolara karşı değer kazanan tek para birimiydi.

COŞKUYLA BAŞLADI

Borsa İstanbul da ilk açılışını yüzde 3.55 yükselişle coşkulu şekilde yaptı. Özellikle yerli alımlarla artan borsada endeks yabancıların yoğun satışıyla ilk seansın sonunda doğru kazandığını geri verdi ve eksiye düştü. Borsa İstanbul günü yüzde 1.92 düşüşle 94 bin 8 puandan tamamladı. Analistler piyasada ilk tepki olarak pozitif seyrin ardından, Erdoğan’ın Merkez Bankası politikaları ve faizlere yönelik söylemlerinin devam edip etmeyeceği, oluşturacağı ekonomi ekibi, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve dış ilişkilerin nasıl gelişeceği belli olana kadar dalgalı bir seyir görülebileceğini vurguluyor. Gösterge tahvil faizlerinde ise farklı bir durum yaşandı. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 19.06’ya indi, ardından yüzde 19.24’e yükseldi. 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 16.92’ye çıktı.

4.5 LİRADA DENGELENİR

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, seçim sonuçlarının kısa vadede piyasa için olumlu yansımaları olacağını düşündüklerini dile getirerek, Türk Lirası’nın dolar karşısında 4.5’li seviyelerde, 10 yıllık tahvilin ise yüzde 14-15 aralığında dengelenmesini bekleriz. Gerekçemiz ise fiyatlara baskı yapan erken seçim süreci ve muhtemel ikinci raunda kalma ihtimalinin masadan kalkmış olması. Orta-uzun vadede ise faizlerde gerileme olmadan, enflasyonda yaz aylarında beklenen yıl içi zirve görülmeden, yeni ekonomi takımı ve politikalarının nelerden oluşacağını takip etmeden net kalıcı düzelme olacağını düşünmüyoruz. Ancak yine de bir nebze iyimseriz” dedi.

KÜRESEL ETKİLER DIŞLANAMAZ

GMC Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, piyasada seçim sonrasına ilişkin merak edilen konuların çözümüne ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini belirterek, “Piyasa seçim akşamında olaya miyop bir bakış açısıyla yaklaştı ve belirsizlik kalktı fiyatlaması yaptı. Ancak seçim sonuçlarının artık kabullenilmesinden sonra piyasa hipermetrop bir bakış açısına geçti. Artık ekonomi yönetimi nasıl şekillenecek, ekonomi politikaları nasıl olacak gibi çözüm bekleyen birçok konu var. Piyasa bunlara ilişkin neler yapılabilir, bunları duymak istiyor. Ekonomi ile ilgili bakanlıkların sayısı azaltıldı, dolayısıyla isimler de oldukça önemli olacak” dedi. Aynı zamanda dolar endeksinin ve Euro dolar kurunun etkisinin de dışlanamayacağına vurgu yapan Erkan, şöyle devam etti: “Trump’ın başlattığı ticaret savaşları belden aşağı bir şekilde ilerleyebilir, açıklanan korumacı önlemler işi garip bir noktaya doğru götürüyor. Küresel yatırımcı riskten kaçıyor, gelişmekte olan ülkelere sıcak bakmıyor. Fed’in ve ECB’nin para politikalarını sıkılaştırması bir likidite sıkıntısı getirebilir… Yani durumun küresel boyutu da var. Türk Lirası pozitif ayrışarak seçim sonrası güne başladı, ancak diğer gelişmekte olan ülkelere paralel şekilde satılmaya başlandı.”

HİSSELER İÇİN AÇIK BİR FIRSAT

GEDİK Yatırım Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, “Sonuçların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa ve ılımlı tonda bir konuşmayla halka teşekkür edilirken; bu süreçte ortaya konulan vaatlerin de en çabuk şekilde uygulanmaya başlanacağı mesajı verildi. Gedik Yatırım olarak 2018 yılı beklenen şirket kârları üzerinden 6.7 x Fiyat/Kazanç oranında iskontolu işlem gören Türk hisseleri için siyasi ve ekonomik istikrar ortamında, ki seçim sonuçları bu durum için açık bir fırsat oluştuğunu göstermekte, değerleme & hisse başına kâr büyümesi açısından önemli bir soru işareti olmadığını değerlendiriyoruz. Sonuç olarak, politika üretiminde görülecek olumlu sonuçların, daha önceki birçok seçim döngüsünde olduğu gibi, genele yayılan bir ralliyi beraberinde getirebileceğine inanıyoruz. Türk Lirası dolar karşısında 4.72’lerden 4.53 seviyelerine gerilese de mevcut kritik seviye olan 4.53’ü aşağı yönde şimdilik kıramadı. Seçim sonrası oluşacak iklim bu noktanın kırılmasına yardım ederse aşağıda 4.45 seviyelerine doğru hızlı bir geri çekilme olabilir” diye konuştu.