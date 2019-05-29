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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
29.05.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı

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SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Kaliforniya'daki bir saadet zincirine, yatırımcılardan yasal olmayan yollarla 26.5 milyon dolar topladığı savıyla dava açtı.

SEC'den yapılan açıklamada, Kaliforniya'da yaşayan 45 yaşındaki Daniel Pacheco'nun multimilyon dolar değerinde kripto para saadet zincirinin yanında kayıt dışı tahvil satışı yaptığı öne sürüldü.

Pachecon'un Ocak 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yöneticiliğini yaptığı IPro Solutions LLC ve IPro Network LLS şirketleri üzerinden, online satışla nasıl para kazanılacağına ilişkin e-ticaret dersleri, yatırımcılara puanlarını IPro'nun kendi "kripto para birimi" Pro Currency'ye çevirme fırsatı ve takviye temelli bir ücret planı içeren "IPro Packages" satışı yaparak ABD'li yatırımcılardan 26.5 milyon dolar topladığı belirtildi.

SEC'nin savına göre Pacheon'un yatırımcılara, Pro Currency'nin e-ticaret işlemlerinde kullanılabileceği bir ekosistem oluşturmayı hedeflediği ve böylece söz konusu kripto para biriminin değer kazanacağı ileri sürüldü.

Pacheo, 14 aylık bir süre içinde IPro üye sayısını yaklaşık 20 bine çıkardı. Söz konusu SEC şikayetinde şu değerlendirme yapıldı:

"Pacheo internet siteleri, konferanslar ve birebir görüşmeler gibi çeşitli yanıltıcı yollarla yatırımcıları IPro üyesi olmaya davet ederek kurduğu saadet zinciriyle elde ettiği parayı kendi çıkarı için kullanmıştır."

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