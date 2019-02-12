Sebzeye bir 'haller' oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçeceğini duyurduğu tanzim satışları dün İstanbul’un 50 noktasında başladı. Sebzelerin lojistiği, İBB’nin soğutmalı kamyonetleriyle yapıldı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da saat 11.00’de Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi’ndeki tanzim çadırından ilk satışı yaptı. Hayri Baraçlı, “İstanbul’da 50 noktada bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Sabah saat 10.00’da açılacak, akşam 19.00’da kapanacak, İstanbullu vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. 7 çeşit ürünle çalışmamızı başlatacağız. 3 kilo sınırlamasıyla bu çalışmayı yürüteceğiz. Çünkü bu çalışma sürekli devam edecek, devamlılığı herhangi bir depolama ya da stoklama yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Lojistik olarak tedbirimiz var. Ürünler bittikçe yenilerini koyacağız. Vatandaştan talep gelirse farklı yerlerde, farklı ürünler için de satışlarımız başlayacak. Bunu sürekli takip edeceğiz” dedi.





2 TANE ALIYORDUM

Tanzimden ilk alışverişi Yıldırım Mahallesi sakinlerinden ev kadını Rabia İnceoğlu yaptı. Bir kilogram domates ve bir kilo biber alan Rabia İnceoğlu, “Ben daha önce iki domates alabiliyordum. Şimdi bir kilo alacağım. Bunu yapandan Allah razı olsun. Fiyatlar çok uygun. Şimdi alışveriş yapabileceğiz” dedi. Tanzim satışından alışveriş yapmak için saatlerce bekleyen 69 yaşındaki Semiha Bingöl ise, “Geçtiğimiz hafta 200 lirayla pazara gittim. Paramın hepsi gitti ama bir şey de alamadım. Her şey çok pahalı. İki patlıcan, bir avuç biber, birkaç domates alıyordum. Şimdi buradaki fiyatlar çok uygun. Mahalleli rahatça alışveriş yapar. Marketler de indirim yapar belki. Yoksa durumumuz çok zor” diye konuştu.

50 NOKTA AZ GELECEK

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen mahalleli Murat Tellioğlu ise, “Enflasyonla topyekun mücadele bu olsa gerek. Pazarda 12 lira olan patlıcan burada 4.5 TL. Biber dışarıda 12-13 TL, burada 6 TL. Allah devletimizden razı olsun, fırsatçılara da fırsat vermesin. 50 nokta az gelecek gibi” dedi.





TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan tanzim satış noktasını ziyaret etti. Albayrak, “3-5 günde örgütlenerek bu noktaya geldik. Bu fiyatların yayılmaya başladığını tüm Türkiye’de göreceğiz. Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz” dedi. Bu arada Albayrak dün akşam saatlerinde twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz” dedi.





MARKETLER ÇARESİZ

BAYRAMPAŞA’daki tanzim satış çadırına 100 metre mesafede market işleten Arif Toz, tanzim satışlarıyla marketçilerin zorda kaldığını iddia ederek şunları söyledi: “Vergi veriyorum, işgaliye veriyorum, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Halden bugün 8 liraya sivribiber aldım. Benim bunu kaç paraya satmam lazım? Bu tanzim satışları bizim işlerimizi de etkiler. Bizim ne yapmamız lazım ki ucuza satalım.”





BELTUR SATACAK

TANZİM satış noktalarında İBB iştiraklerinden BELTUR’un personeli görev yapacak. Satışlar sabit çadır ya da mobil araçlardan olacak. Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca’da üreticilik yapıldığı için satış noktası kurulmayacak. Satış noktaları ise şöyle: “Kağıthane Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı, Ümraniye Meydanı, Esenler Meydanı, Avcılar Meydanı, Esenyurt Meydanı, Kadıköy Meydanı, Çekmeköy Meydanı, Bakırköy Meydanı, Çekmeköy Meydanı, Küçükçekmece Meydanı, Aksaray Meydanı, Zeytinburnu Meydanı, Eminönü Meydanı, Bahçeşehir 1. Kısım, Taksim Meydanı, Başakşehir 2. Etap, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Büyükçekmece,Beylikdüzü Meydanı, Eyüp Sultan Meydanı, Bayrampaşa Meydanı, Ataşehir Örnek Mahallesi, Bağcılar Meydanı, Kavacık Meydanı, Güngören Meydanı, Üsküdar Kirazlıtepe, Sultanbeyli Meydanı, Karagümrük Meydan, Sultangazi Meydanı, Bostancı Lunapark Önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Pendik Sahil Meydan, Sarıyer Meydanı, Halkalı Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Ümraniye Meydan AVM Otoparkı, Üsküdar Meydanı, Ataşehir Meydanı, Şirinevler Meydanı, İstinye İspark, Kartal Meydanı, Zeytinburnu AVM, Maltepe Meydanı, Alibeyköy Silahtar Meydanı, Pendik Meydanı, Haliç, Tuzla Meydanı, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, Sancaktepe Meydanı, Esenler Yüzüncü Yıl Mahallesi.”





MARKET İLE TANZİM ARASINDA 2 KAT FARK

HÜRRİYET olarak Tanzim satışı yapılan çadırdan ve hemen yakınındaki iki marketten birer kilogram biber ve birer kilogram domates satın aldık. İlk markette toplam 17 lira 90 kuruş öderken, ikinci markette aynı alışveriş için 16 lira 60 kuruş ödedik. Tanzimden aynı sebzeleri aldığımızda ise ödediğimiz fiyat ise 8 lira 93 kuruş oldu.