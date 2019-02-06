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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
06.02.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Sebze ve meyveler sahte evrakla yurt dışına kaçırılıyor

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Sebze ve meyveler sahte evrakla yurt dışına kaçırılıyor

İç pazara sebze, meyve satmayanlar sahte belgelerle yurt dışına gıda ürünlerini taşıdığı iddia edildi. Bulgaristan'da bu iş için 3 ayrı soğuk hava deposu kurulduğu belirtiliyor.

Tarladan 80 kuruşa çıkan bir kilo mandalinanın fiyatının pazara ve markete gelene kadar 5-6 kat yükselmesi vatandaş kadar çiftçiyi de şaşırtıyor. Hafta sonu Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Trakya'ya gittik. Bugüne kadar pek de dinlenmeyen üreticilerin sesine kulak verdik. Çiftçiler, ürettikleri ürünün fiyatının tarladan market rafına girene kadar fahiş zamma uğramasının nedenini aradaki komisyonculara bağlıyor. Kendilerinin gübre, fide, tohum ve enerji gibi maliyetleri ürüne yansıtmamaya gayret etmelerine rağmen aracıların yüksek kâr hırsıyla davrandığını dile getiriyor. Hatta aracıların fiyatları daha da yükseltecek yeni bir trend içinde olduklarını anlatıyorlar. Çiftçilerin verdiği bilgiye göre, aracılar ve perakende toptancıları son dönemde kendilerine ihracat şirketleri kurmaya başlamış. Daha fazla kazanç getirmesi nedeniyle ürünleri yurt dışına satma çabasına giren aracılar, son aylarda ürünleri iç piyasa yerine komşu ülkelere gönderiyor. Bu alanda yeni bir akım başladığını ve hızla büyüdüğünü belirten üreticiler, yasal yollarla yapılan ihracatın yanı sıra evrakta sahtecilikle de Türkiye'de üretilen sebze ve meyvenin yurt dışına çıkarıldığı bilgisini veriyor. Eylülden bu yana sadece Bulgaristan'ın Filibe şehrinde üç ayrı soğuk hava deposu kurulduğunu ve buradan tüm Balkanlar'a da sebze-meyve taşındığını belirtiyorlar.

YERLİ TOHUM HAMLESİ

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre, çiftçilerin bir başka gündemi ise tohum lobisi… Üreticiler, son dönemde hükümetin başlattığı yerli tohum seferberliğinin önemine işaret ediyor. Pazarın hakimi olan yabancı tohum şirketleri fiyatları yüzde 90'a varan oranda artırmış durumda. Bu tohumlar hem 'tek kullanımlık' hem de toprak verimliliğini düşürüyor. Bu da çiftçinin üretimde esnek hareket edememesine neden oluyor.

KOOPERATİFÇİLİK GÜÇLENİYOR

Çıftçıler, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimde önemli bir seçenek oluşturan Köy Kooperatifleri'nin tekrar kurulması konusunda çalışma yapıyor. Bu konuda birçok adımın atılmaya başlanması umutları yeşertmiş. Bir diğer gündem maddesi ise Hal Yasası. Bir an önce yasanın çıkmasını isteyen üreticiler, bu sayede market fiyatlarının da gerileyeceğini düşünüyor.

TEŞVİKLER ÜRETİME GİTMİYOR

Çıftçılerin kendilerine yönelik özeleştirileri de var. Birçok üreticinin devletten aldığı teşviki üretimde kullanmadığı ifade ediliyor. Faizsiz kredilerin mevduatta ya da dövizde değerlendirildiği, paradan para kazanma hırsının üreticilerin yeni hastalığı olduğu da açıkça belirtiliyor.

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