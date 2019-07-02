SÇP (Sosyal Çalışma Programı) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR tarafından öğrencilere yönelik başlatılan Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvuru süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi SÇP sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, SÇP (Sosyal Çalışma Programı) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında alındı. Bu yıl ilk kez uygulanan programın sonuç tarihiyle ilgili açıklama İŞKUR’dan gelmişti. Buna göre, sonuçlar 5 Temmuz 2019 günü elektronik ortamda kura ile belirlenecek. Gençler hem ücret alıp aile bütçelerine hem de özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlara katkı sağlayacak.
Sosyal Çalışma Programının süresi ne kadar?
Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.
Sosyal Çalışma Programına katılanlara bir ödeme yapılır mı? Hangi mali imkânlar sunulur?
Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılır. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alır.
Günlük ve haftalık Sosyal Çalışma süresi ne kadardır?
Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.
Sosyal Çalışma Programına katılanların izin hakkı var mıdır?
Katılımcıların programa devam zorunlulukları vardır. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunmaktadır. Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. Sağlık raporları da bu süreye dâhildir.
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