SÇP ödemeleri ne zaman yatacak?
Sosyal Çalışma Programı (SÇP) adı ile İŞKUR'un başladığı programa katılan öğrenciler, maaşlarını ne zaman alacağını sorgulamaya başladı. Peki, programın son ayına girilirken merak edilen SÇP ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SÇP ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu, İŞKUR tarafından yanıtlandı. İşte, SÇP ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında resmi detaylar;
"Yüklenici kurum, hak edişlere ilişkin belgeleri (devam takip çizelgeleri, SGK giriş bildirimleri vs) ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır. Bu işlemin akabinde yüklenici kurum katılımcılara ödemeyi gerçekleştirir."
"Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alır."
Dolayısıyla SÇP programında çalışan öğrenciler, yüklenici kurumun yapacağı ödemeyi bekleyecek.
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