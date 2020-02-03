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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Schengen vizesine 20 euro zam geldi

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Schengen vizesine 20 euro zam geldi

AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı.

AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi.

Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polon

 

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