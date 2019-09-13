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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.09.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Sberbank CEO'su Gref: Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil

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Sberbank CEO'su Gref: Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil

Sberbank Üst Yöneticisi German Gref "Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz. Her krizin ardından aslında geçmiş krizlere hazırlanıyoruz fakat yeni risklere hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rus ekonomisinde yeni bir “petrol şoku” yaşanabileceğini belirterek, “Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz.” dedi.

Gref, başkent Moskova’da düzenlenen Moskova Finans Forumu’nda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisini bekleyen risklere dair değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’nın ekonomik risklere karşı hazırlıklarını, Fransa’nın 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’ya karşı hazırlıklarına benzeten Gref, “Maginot Hattı’nı hatırlayın. Fransızlar, Almanlara karşı devasa bir savunma hattı inşa ettiklerinden emindi. Ancak teknolojinin geliştiğini unuttular ve büyük bir yıkım yaşadılar.” diye konuştu.

Rus ekonomisinde de benzer bir durumun yaşandığına işaret eden Gref, “Eğer dünün krizine hazırlanırsak, yarını kaçırırız. Her krizin ardından aslında geçmiş krizlere hazırlanıyoruz fakat yeni risklere hazırlanmamız gerekiyor.” dedi.

Kısa vadede bir "petrol şoku" yaşanabileceği uyarısında bulunan Gref, “Dünyada petrol tüketimi azalabilir ve petrol arzı kontrolsüz bir şekilde artabilir. Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın mevcut bütçe kurallarına göre, varil başına 41,6 doların üzerinden elde edilen petrol satış gelirleri ülkenin Ulusal Refah Fonu’na aktarılıyor ve harcanmıyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, 2019 için petrol fiyatı tahmininin varil başına 65 dolardan 63 dolara indirildiği belirtilmişti.

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