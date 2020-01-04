Sayıştaya 5 üye seçilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığında halen boş bulunan 5 üyelik kadrosuna getirilecek isimler Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından yapılacak seçimle belirlenecek.

Seçime katılmak isteyenler 30 gün içinde dilekçe, öz geçmiş, en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirdiğine ilişkin belge, belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge, ilgilinin dairesince onaylanmış sicil özeti ve yeni çekilmiş 2 vesikalık fotoğrafla Sayıştay Başkanlığına başvurabilecek.