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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

Sayıştaya 5 üye seçilecek

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Sayıştaya 5 üye seçilecek

Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığında halen boş bulunan 5 üyelik kadrosuna getirilecek isimler Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından yapılacak seçimle belirlenecek.
Seçime katılmak isteyenler 30 gün içinde dilekçe, öz geçmiş, en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirdiğine ilişkin belge, belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge, ilgilinin dairesince onaylanmış sicil özeti ve yeni çekilmiş 2 vesikalık fotoğrafla Sayıştay Başkanlığına başvurabilecek.

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