Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu – 16 Ekim Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto’nun 1262. Hafta çekilişi 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. Her hafta çarşamba ve cumartesi olmak üzere iki kez yapılan Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişi sonucunda 6 bilen bir kişi büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Peki, bu kez şanslı sayılar hangileriydi, büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 16 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto oyununun 1262. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim tarihli çekilişte kazandıran numaralar 1, 4, 6, 35, 40 ve 47 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 9 bin 747 lira, 4 bilen 6 bin 18 kişi 106 lira ve 3 bilen 123 bin 517 kişi ise 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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