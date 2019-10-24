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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.10.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 23 Ekim akşamı büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu?

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Sayısal Loto 23 Ekim akşamı büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu?

Sayısal Loto 23 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen noter huzurundaki çekilişin ardından kamuoyuna duyuruldu. Son 2 çekiliştir devir yaşamayan Sayısal Loto, bu hafta ilk devrini yaptı. Peki, Sayısal Loto 23 Ekim akşamı büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Sayısal Loto 23 Ekim çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Kuponlarını oynayan birçok vatandaşın merakla beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 23 Ekim akşamı duyuruldu. Peki, Sayısal Loto 1264. çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Sayısal Loto 23 Ekim akşamı yayınlanan Sayısal Loto 1264. çekiliş sonuçları

23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1264. Sayısal Loto sonuçları bilgisine göre 6 bilen kişi çıkmayınca ikramiye bir sonraki haftaya devroldu. 

Haftanın sayısal loto sonucu: 07-17-28-30-36-41

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.282.530,45 TL
5 bilen kişi sayısı : 92 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.576,70 TL
4 bilen kişi sayısı : 4.414 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,00 TL
3 bilen kişi sayısı : 83.453 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,25 TL

 

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