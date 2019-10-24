Sayısal Loto 23 Ekim akşamı büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu?
Sayısal Loto 23 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen noter huzurundaki çekilişin ardından kamuoyuna duyuruldu. Son 2 çekiliştir devir yaşamayan Sayısal Loto, bu hafta ilk devrini yaptı. Peki, Sayısal Loto 23 Ekim akşamı büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Sayısal Loto 23 Ekim çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Kuponlarını oynayan birçok vatandaşın merakla beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 23 Ekim akşamı duyuruldu. Peki, Sayısal Loto 1264. çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Sayısal Loto 23 Ekim akşamı yayınlanan Sayısal Loto 1264. çekiliş sonuçları
23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1264. Sayısal Loto sonuçları bilgisine göre 6 bilen kişi çıkmayınca ikramiye bir sonraki haftaya devroldu.
Haftanın sayısal loto sonucu: 07-17-28-30-36-41
6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.282.530,45 TL
5 bilen kişi sayısı : 92 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.576,70 TL
4 bilen kişi sayısı : 4.414 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,00 TL
3 bilen kişi sayısı : 83.453 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,25 TL
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