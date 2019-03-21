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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.03.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Basın Ekspres yolu kullanılacak, 45 saatte bitecek

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Basın Ekspres yolu kullanılacak, 45 saatte bitecek

İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan saat 03.00'te başlayarak 7 Nisan saat 00:00'da sona erecek şekilde planlandı. THY, 5-6 Nisan'da 707 tır seferi ile 45 saatte yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınırken, Bu süreçte yaklaşık 700 operasyonel araç, kara yolu ile İstanbul Havalimanı'na götürülecek. Atatürk Havalimanı'nda yükleme noktaları oluşturulurken, taşınacaklar arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar birçok malzeme yer alıyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanına taşınma detayları da belli oldu. Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına taşınmaya günler kala son hazırlıklar yapılıyor.

Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan saat 03.00'te başlayarak, 7 Nisan saat 00:00'da bitecek.

Toplam 45 saat sürecek taşınma sürecinde THY, 6 Nisan 2019 saat 02.00'den itibaren Atatürk Havalimanı'ndan ticari yolculu uçuşlarına son verecek.

THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26’sının 3 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'na taşınması planlanıyor.

THY, 5-6 Nisan'da 707 tır seferi ile 45 saatte yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Bu süreçte yaklaşık 700 operasyonel araç, kara yolu ile İstanbul Havalimanı'na götürülecek.

5 BİNDEN FAZLA PERSONEL ÇALIŞACAK

Taşınmada 5 binden fazla personelin görev alacağı öğrenilirken güzergah da Basın Ekspres yolu olarak belirlendi.

Alternatif taşınma güzergahı belirlenirken, yollara acil durum kurtarma ekiplerinin de tedbir amacıyla konuşlandırılmasına karar verildi.

Atatürk Havalimanı'nda yükleme noktaları oluşturulurken, taşınacaklar arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme yer alıyor. Taşınma süresince yapılacak uçuşların planlaması da hazırlandı.

Buna göre, 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek. Buna karşın, 6 Nisan saat 02.00'den 14.00’e kadar, 12 saat boyunca Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda ticari yolcu uçuşları duracak.

TAŞINMA SONRASI İLK THY SEFERİ

Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapalılık döneminden sonra THY ilk uçuşunu 6 Nisan saat 14.00’te İstanbul Havalimanı'ndan yapacak. Bu süreçten sonra Atatürk Havalimanı'ndan artık herhangi bir yolculu uçuş icra edilmeyecek.

Atatürk Havalimanı, 6 Nisan saat 02.00 itibariyle, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile
yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere göre kullanılacak.

"Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri", İstanbul Havalimanı hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, saatlik kapasitesi 5 iniş-5 kalkış olmak üzere toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.

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