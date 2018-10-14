Sayaç bedelinde pazarlık dönemi
DOĞALGAZ dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarıldı.
Böylece bu bedeller abone ile iç tesisat şirketleri arasında yapılacak anlaşmayla belirlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili bilgi verdi. EPDK yetkilileri, abonelik sırasında bağlantı malzemeleri ve montaj için belli bir bedelin gerekli olduğunu ancak bu miktarın artık doğalgaz dağıtım şirketlerine değil, iç tesisatı yapan şirketlere ödeneceğini söyledi. Ödenecek miktarın da yine iç tesisat şirketleriyle yapılacak pazarlıkla belirleneceğini bildiren yetkililer, hiç ödememe gibi bir uygulamanın malzeme ve montaj giderleri nedeniyle olamayacağını ancak pazarlıkla daha uygun fiyatlı bir ödemenin yapılabileceğine dikkati çekti.
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