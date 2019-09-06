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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Savunmada 7 milyar dolarlık buluşma

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Savunmada 7 milyar dolarlık buluşma

Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarının katılacağı High Tech Port Savunma Fuarı'nın 5'incisi 29-31 Ekim'de Pakistan'ın Karaçi şehrinde gerçekleştirilecek.

Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, bu alanda yılda 7 milyar dolar harcama yapan Pakistan'da ihracat olanaklarını artırmak için yerel üretici ve tedarikçilerle buluşacak.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana 4 kez düzenledikleri High Tech Port Savunma Fuarı'nın 5'incisini, 29-31 Ekim'de Pakistan'da Karaçi Expo Center'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurt, daha önce İstanbul ve Katar'da düzenledikleri fuarlara 260 farklı firmanın katıldığını belirterek, fuara konsept gereği yalnızca Türk firmaların katılabildiğini bildirdi.

Pakistan'ın ise Türkiye'nin platform ve sistem satışı itibarıyla şu anda en büyük ve sıcak savunma sanayisi pazarı olduğuna değinen Kurt, "MİLGEM ve Atak helikopteri için atılan imzalar ihracat rakamını oldukça yukarıya taşıdı. Pakistan, Türk savunma ve havacılık sanayisinin çok önemli bir merkez üssü haline geldi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirdikleri fuara, Pakistan Savunma Sanayii Bakanlığının ev sahipliği yaptığını belirten Kurt, fuar hazırlıklarının iki ülkede de yoğun şekilde ilerlediğini dile getirdi.

PAKİSTAN'DAKİ FIRSATLAR

Hakan Kurt, Pakistan Savunma Sanayii Bakanlığının, kara, hava, deniz araçları, stratejik ürünler üretici ve tedarikçilerinin, Kara Araçları Araştırma Enstitüsünün, Pakistan Silah ve Mühimmat Fabrikaları ile Depo Komutanlığının fuara katılım sağlayacağını söyledi.

Fuarda, sadece Türk firmaları ve Pakistanlı yetkililerin olduğu bir ortamda Türk şirketlerinin iş hacimlerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Pakistan'ın çok doğru bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tarihsel ilişkilerimiz, stratejik iş birliklerimiz, Türk savunma sanayisinin bugüne kadar Pakistan'da aldığı rol, sanayimizin Pakistan'daki yapıyı bilmesi ve tanıması çok etkili bir iletişim ortamı oluşturacak. 29-31 Ekim'de gerçekleştireceğimiz fuardan Türkiye adına kalıcı iş birlikleriyle dönmeyi amaçlıyoruz. Fuara 70'i aşkın firmanın katılımını öngörüyoruz. Fuarda Türkiye'den kara, hava, deniz aracı ve sistem üreticileri yer alacak. Pakistan savunma sanayisi alanında yılda 7 milyar dolar harcıyor. Bu da bizim harcadığımızdan yüzde 30 daha fazla bir tutar. Dolayısıyla Pakistan'ı Türk savunma sanayisinin gelecek 10 yılı için çok önemli bir ihracat limanı olarak görüyoruz. Pakistan'da deniz platformları açısından çok önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Atak ihracatı sonrası sistem ve lojistik ihtiyacı ortaya çıkacak. Geniş bir coğrafya ve sıcak çatışmalar yaşanması dolayısıyla kara aracı ve mühimmat ihtiyacı çok uzun soluklu devam edecek. Fuarda deniz platformları alanında somutlaşmasını beklediğimiz işler var. Simülasyon konusunda somutlaşmasını beklediğimiz iş birlikleri bulunuyor. Kara araçlarında çok önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum."

Kurt, "Tüm sektörü Pakistan'daki fuara, her yıl 7 milyar dolarlık savunma sanayisi pastasından pay almaya davet ediyoruz." dedi. 

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