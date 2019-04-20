Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSavunma ve havacılıkta sipariş rekoru
GeriEkonomi Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.04.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların 2018'de aldığı sipariş tutarı bir önceki yıla göre yüzde 52 arttı.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD), kara, deniz, hava, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren üyelerinin katılımıyla savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl başarılı bir performans ortaya koydu. 

Buna göre, savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların 2018'de aldığı sipariş tutarı bir önceki yıla göre yüzde 52 arttı. Sektör geçen yıl ulaştığı 12 milyar 204 milyon dolarlık sipariş tutarıyla rekor kırdı. Sektörün cirosu 8 milyar 761 milyon dolar, yurt dışı satış gelirleri 2 milyar 188 milyon dolar, ithalat 2 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Sipariş tutarı 2014'te 11 milyar dolar, 2015'te 7 milyar 686 milyon dolar, 2016'da 11 milyar 913 milyon dolar, 2017'de 8 milyar 55 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 

En yüksek sipariş alınan teknoloji segmenti kara platformları/sistemleri olurken, bunu silah, mühimmat, füze ile sivil ve askeri havacılık izledi. 

Kara platformları/sistemleri için 4 milyar 386 milyon dolar, silah, mühimmat, füze için 2 milyar 655 milyon dolar, sivil havacılık için 1 milyar 476 milyon dolar, askeri havacılık için 1 milyar 473 milyon dolar, deniz platformları/sistemleri için 990 milyon dolar sipariş alındı. 

Alınan siparişler ağırlıklı olarak yurt içinden gelirken, yurt dışı bağlantıların henüz beklenilen düzeye ulaşmadığı görüldü. Yurt dışı pazarlarda özellikle Orta ve Uzak Doğu pazarlarında gelişme sağlamak için sanayici-devlet iş birliğinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. 

Siparişlerin yüzde 86,7'sine karşılık gelen 10 milyar 580 milyon dolarlık iş yurt içinden alındı. 

ÖZGÜN ÜRÜNLER BEKLENTİLERİ YÜKSELTİYOR 

İç pazarın sürekliliği için Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyonu ve envanter yenilemesi konusunda üretilecek projeler ile bütünleşik ve performansa dolayı lojistik destek konusunun ilgili platformlarda etkin olarak konuşulması gerektiği belirtiliyor. 

Ayrıca özgün ürünlerdeki girdiler için yerlileştirme ve geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesi konularında proje üretim temposunun artması gerektiği değerlendiriliyor. Sektörün pazarlayabileceği özgün ürün çeşitliliğinin her yıl artması ihracata yönelik beklentileri de yükseltiyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Turhan: Türkiye'nin önemi daha da artacak

TOKİ'nin sosyal konut projesine 636 bin başvuru

Altın yatırımcısını sevindiriyor

Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru