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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri ilk çeyrekte kazandırdı

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Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri ilk çeyrekte kazandırdı

Savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcılarına kazandırdı - Söz konusu dönemde Fransız Airbus'ın hisseleri yüzde 40,4, Boeing'in hisseleri de yüzde 18,2 yükseldi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen yıl genel itibarıyla yatırımcılarına kaybettiren savunma ve havacılık şirketleri, 2019'un ilk çeyreğinde ise kazandırdı. 

Bu yılın ilk çeyreğinde hisseleri yüzde 40,4 artan Fransız Airbus, hisse senedi piyasalarında savunma ve havacılık şirketleri arasında en fazla getiriyi elde eden şirket oldu. 

Fransa ve Almanya arasında şubat ayında yeni nesil savaş uçaklarının üretimi konusunda 65 milyon avroluk anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Fransız Airbus ve Dassault şirketlerinin uçakların tasarım ve konseptini belirleyeceği belirtilirken, analistler, Boeing'in Airbus karşısında yaşadığı pazar kaybı sonucu Airbus hisselerinde de yükseliş görüldüğünü ifade etti. 

İtalyan, havacılık, uzay ve savunma şirketi Leonardo'nun hisseleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 34,9 artış kaydetti. Şirket, mart ayında açık deniz helikopter servisleri alanında faaliyet gösteren ve merkezi Malezya'da olan Weststar Aviation Services'e 5 helikopter satmıştı. Leonardo, satış kapsamında Weststar Aviation Services'le 50 milyon avroluk bir anlaşma imzalamıştı. Geçen ay Cenevre Havalimanı ve Atina Uluslararası Havalimanı ile 100 milyon avroyu aşan bir bagaj taşıma sistemi anlaşması imzalayan şirket, NATO'yla da siber güvenlik iş birliği konusunda anlaşmaya imza atmıştı. 

ABD'li şirket Raytheon Company'nin hisseleri de ilk çeyrekte yüzde 18,7 yükseldi. 

Boeing'in hisseleri de yaşanan uçak kazasına karşın ilk çeyrekte yükseldi. Mart ayında Boeing 737-8 MAX tipi uçak Etiyopya'da düşmüştü. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, Boeing Max'ların hava sahasındaki uçuşları durdurmuştu. Boeing'in hisseleri, yılın ilk 2 ayında yüzde 36'nın üzerinde getiri sağlamasının ardından mart ayında neredeyse kazançlarının yarısını geri verdi. Şirketin hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 18,2 yükseldi. 

Lockheed Martin'in hisseleri ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,6 arttı. Şirket, geçen ay Güdümlü Çoklu Roketatar Sistemi ile ilgili ABD ordusundan 1,13 milyar dolarlık ihale aldığını duyurmuştu. Analistler, bu ihalenin de Lockheed Martin'in hisse performansına katkıda bulunduğuna işaret etti. 

Söz konusu dönemde merkezi ABD'de bulunan Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 10, General Dynamics'in hisseleri yüzde 7,6, İngiltere merkezli BAE Systems'in hisseleri yüzde 5, merkezi Fransa'da bulunan Thales'in hisseleri ise yüzde 4,6 getiri sağladı. 

SAVUNMA VE HAVACILIK ŞİRKETLERİNİN 2018 PERFORMANSI

Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, geçen yıl genel olarak kötü bir performans sergiledi. Analistler, Pentagon'a bütçede ayrılan payın bundan sonra azalabileceğine yönelik endişelerle yatırımcıların, geçen yıl ABD'li savunma ve havacılık şirketlerine temkinli yaklaştığını söyledi. 

Söz konusu dönemde Fransız Thales şirketinin hisseleri yüzde 13,4, Boeing'in hisseleri yüzde 9,3 ve Airbus'ın hisseleri yüzde 1,15 artış kaydetti. Böylece Boeing ve Airbus, hem 2018 hem de bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcılarına kazandırdı. 

2018 yılında General Dynamics'in hisseleri yüzde 22,7, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 22,6, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 20,2, BAE Systems'in hisseleri yüzde yüzde 19,8, Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 18,4 ve Raytheon Company'nin hisseleri ise yüzde 18,3 değer kaybetti. 

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