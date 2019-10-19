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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Savunma ve havacılık şirketleri, yatırımcısına kazandırdı

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Savunma ve havacılık şirketleri, yatırımcısına kazandırdı

ABD'li şirket Raytheon Company, eylül ayında yüzde 5,9 ile yatırımcısına en fazla kazandıran savunma ve havacılık şirketi oldu. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren şirket ise yüzde 4,9'la Fransız Airbus oldu.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, eylül ayında yatırımcısına kazandırdı. AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin 7 tanesi yatırımcısına kazandırırken, üç tanesi kaybettirdi. Analistler, jeopolitik riskler ile savunma ve havacılık sektöründe yapılan anlaşmaların ve bu sektörün şirketlerinin hisse senedi piyasasındaki performansını olumlu etkilediğini belirtti.

ABD'li şirket Raytheon Company, eylül ayında yüzde 5,9 ile yatırımcısına en fazla kazandıran savunma ve havacılık şirketi oldu. Analistler, Raytheon Company'nin ekim ayında United Technologies şirketiyle birleşme konusunda masaya oturacağına dair haberlerle hisse performansının yükseldiğine dikkati çekerek, şirketin havadan atılan orta menzilli silahını geliştirdiğine yönelik çıkan haberleri de anımsattı.

Raytheon Company'i yüzde yüzde 4,8'le United Technologies, yüzde 4,5'le Boeing ve İngiliz BAE Systems, yüzde 1,8'le Northrop Grumman, yüzde 1,5'le F-35 savaş uçaklarının üreticisi Locheed Martin ve yüzde 0,3'le Fransız Thales firması takip etti. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren şirket ise yüzde 4,9'la Fransız Airbus oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı havayolu şirketlerine ve lüks ürünlere yaptırım kararı alabileceğine yönelik haberlerin Airbus hisselerini olumsuz etkilediğini belirterek, Boeing ve Airbus arasıında Dünya Ticaret Örgütü'nde devam eden hukuki sürecin de şirketin hisse senedi piyasasındaki performansını etkilediğini ifade etti. Airbus'ı yüzde 4,5'le General Dynamics ve yüzde 3,1'le İtalyan Leonardo şirketi izledi.

YILLIK BAZDA EN FAZLA NORTHOP GRUMMAN KAZANDIRDI
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın 9 ayında yatırımcısına kaybettirmedi. 10 savunma ve havacılık şirketinin hepsi hisse senedi piyasasında yatırımcısına kazandırdı. Analistler, özellikle ABD merkezli şirketlerin yaptığı anlaşmaların ve iş birliklerinin hisse fiyatlarının ve piyasa değerlerinin artmasının sağladığını ifade etti.

Yılın 9 ayına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 53 ile Northrop Grumman kazandırdı. Şirketin bu yılki karının ve satışlarının iyi gelmesi yıl içerisindeki hisse performansını olumlu etkiledi. Analistler, Northrop Grumman'ın Japonya'ya Hawkeye adı verilen jetlerin teslimatı konusunda 1,4 milyar dolarlık anlaşma yaptığına ve Aerojet Rocketdyne şirketinin Northrop Grumman'a katılacağına dair haberlere dikkati çekerek, şirketin yaptığı anlaşmalar ve faaliyetlerle hisse senedi piyasasında hala yatırımcıların odak noktasında olduğunu dile getirdi.

Northrop Grumman'ın ardından Lockheed Martin yüzde 49, Airbus yüzde 42, Leonardo yüzde 40,5 United Technologies yüzde yüzde 28,2, Raytheon Company yüzde 27,9, BAE Systems yüzde 24,1, Boeing yüzde 18, General Dynamics yüzde yüzde 16,2 ve Thales yüzde 3,4 değer kazandı. 

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