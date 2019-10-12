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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Savunma ve güvenlik ödeneği 120 milyar liraya dayandı

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Savunma ve güvenlik ödeneği 120 milyar liraya dayandı

Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara 2020 için ayrılan ödenek bu yıla göre yüzde 15.9 arttı.

Merkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 119,2 milyar liralık ödenek tahsis edildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.
Buna göre, savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli miktarda kaynak ayrıldı.
Söz konusu kurumlara 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 102,9 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 119,2 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 38,9 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 22,9 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığına 1,1 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) 100,8 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 34,8 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 29,9 ile Sahil Güvenlik Komutanlığında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığını ödenek artışında yüzde 17,2 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 15,9 ile Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 15,7 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 14,8 ile SSB izledi.

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