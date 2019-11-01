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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.11.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Savunma sanayisinde 700'e yakın proje bulunuyor

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Savunma sanayisinde 700'e yakın proje bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Portföyümüzdeki bu projelerin toplam değeri de kabaca 60-70 milyar dolar bandında. Bu projelerin bir kısmı kararlaştırılmış, bir kısmı yürüyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şu anda portföylerinde 700'e yakın proje bulunduğunu belirterek, "Bu projelerin toplam değeri de kabaca 60-70 milyar dolar bandında. Bu projelerin bir kısmı kararlaştırılmış, bir kısmı yürüyor." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Demir, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde savunma sanayisindeki millileşmenin öneminin daha da iyi anlaşıldığını söyledi.

Demir, savunma sanayisini tabana yaymanın ve dışa bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması gerekliliğine işaret etti.
Savunma sanayisindeki portföyün büyüklüğüne de değinen Demir, şöyle devam etti:

"Şu anda savunma sanayisi portföyümüze baktığımızda 700'e yakın proje var. Bu projelerin toplam değeri de kabaca 60-70 milyar dolar bandında. Bu projelerin bir kısmı kararlaştırılmış, bir kısmı yürüyor. Bugünkü manzaraya baktığımızda savunma sanayisinin Ankara'da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Belirli bir temelin olması tabi ki önemli ama Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kabiliyetleri de görmemiz ve kaynakların israf olmasını engellememiz gerekir. Bu yüzden çeşitli illerimize gidip modeller geliştirerek katma değer oluşturmaya çalışıyoruz."

"ADINDAN SÖZ ETTİREN FİRMALAR ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Demir, bu çerçevede hem endüstriyel yetkinlikleri değerlendirmek, yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla hem de bilimsel kabiliyetleri ortaya çıkarmak anlamında envanter oluşturduklarını söyledi.

Türkiye'den dünyada adından söz ettiren bazı firmalar çıkarmak istediklerini dile getiren Demir, "O yüzden kabiliyetlerimizi ve yeteneklerimizi ortaya çıkaracak bir program başlattık. Muhtelif denetçileri, çeşitli alanlarda eğitip şirketlerimize göndererek oradaki sistemi analiz edip neler yapabiliriz ve nasıl destekleriz gibi çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede şirketlerimizi ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in çevresindeki illerle oluşturduğu ekosistemde önemli bir potansiyeli barındırdığını anlatan Demir, çok farklı alanlarda Gaziantep'in de kentteki mevcut gücüyle savunma sanayisine tekstilden deri ürünlerine kadar geniş alanda katkı sağlayabileceğini söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK ŞİRKET TALEBİ

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de savunma sanayisi hamlesinde etkin rol üstlenmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bunun için çok hazırız ve bu alanda çok bilgiliyiz. Şehrimiz sanayi altyapısı, sektör yelpazesi, iş gücü potansiyeli, sunduğu avantajlar ve jeopolitik konumu ile savunma sanayisinde önemli bir merkez haline gelebilir. Bu çerçeve, Konya ve Sivas'taki modelin Gaziantep’te de uygulanarak, savunma sanayisine yönelik bir şirket kurulmasını özellikle istirham ediyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde 5. Organize Sanayi Bölgemizde savunma sanayimiz için ayırdığımız 200 bin metrekarelik bir alan hazır. Şirket ve kurulum çalışmalarına bu alanda başlayabiliriz."

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