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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
16.04.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

Savunma Sanayi’ne 3 ayda 3.6 milyar lira

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Savunma Sanayi’ne 3 ayda 3.6 milyar lira

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre mart ayında bütçe gelirleri yüzde 23.4 artışla 48.2 milyar lira, harcamalar ise 16.8 artışla 68.4 milyar lira oldu. Bütçe açığı 20.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Yılın başından itibaren Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na yapılan aktarmalar ise 3.6 milyar lirayı buldu.

MART ayında bütçe 20.2 milyar lira açık verdi. Martta faiz harcamalarında yüzde 34, KDV gelirlerinde ise 89.1’lik artış yaşandı. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bütçe gelirleri yüzde 23.4 artışla 48.2 milyar lira, harcamalar ise 16.8 artışla 68.4 milyar lira oldu. Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri yüzde 15.7 artışla 167.4 milyar lira, harcamalar da yüzde 17.7 artışla 187.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayındaki bütçe açığı da 20.4 milyar lira oldu. Geçen yıl yılın ilk üç ayındaki bütçe açığı 14.9 milyar liraydı.

GİZLİ HİZMET BEDELİ

Yılın başından itibaren Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na yapılan aktarmalar da 3.6 milyar lirayı buldu. Ocak ayında 397.5 milyon lira ödenek aktarılan Fon’a şubatta 1 milyar 683 milyon lira, martta da 1 milyar 526 milyon lira aktarıldı. Geçen yıl Savunma Sanayi Fonu’na ocakta 332.6 milyon lira, şubatta 383.9 milyon lira, martta da 606 milyon lira olmak üzere toplam ilk üç ayda 1 milyar 322 milyon lira aktarılmıştı. Güvenlik ve savunma harcamaları için martta 371.8 milyon lira, örtülü ödenek olarak bilinen gizli hizmet gideri için de 209 milyon lira bütçeden ödenek aktarıldı. Geçen yıl mart ayında güvenlik ve savunma harcamaları için 401.4 milyon lira, gizli hizmet gideri için de 236.3 milyon liralık harcama yapılmıştı. Kredi Garanti Fonu’na ilk üç ayda bütçeden 708.7 milyon liralık aktarma yapıldı. Ocakta 252 milyon lira, şubatta 228.8 milyon liralık ödeneğin aktarıldığı Kredi Garanti Fonu’na martta 227.9 milyon lira ödenek aktarıldı. Ocak-mart döneminde yatırım harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176.4 arttı. Geçen yıl 4.9 milyar lira aktarılan yatırımlara bu yıl aktarılan tutar 13.8 milyar lira oldu.

KARARLILIK DEVAM EDECEK

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, yılın ilk üç ayında vergi gelirlerinin yüzde 19.9 oranında artarak 145.8 milyar lira, faiz dışı giderlerin de yüzde 17.6 artışla 165.6 milyar lira olarak olduğunu belirtti. Ağbal, şunları söyledi: “Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Diğer taraftan yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mart ayında 1.7 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 4 milyar lira gelir elde edilmiş olup, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyrediyor. Böylelikle 2018 yılı için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız. Yılın ilk çeyreğindeki giderler bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz.”

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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