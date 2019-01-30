Savunma sanayinde KOBİ'lerden beklenti arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSavunma sanayinde KOBİ'lerden beklenti arttı
GeriEkonomi Savunma sanayinde KOBİ'lerden beklenti arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.01.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Savunma sanayinde KOBİ'lerden beklenti arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savunma sanayinde KOBİ'lerden beklenti arttı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Artık iyi metal kesen, parça işleyen, işçilikle ilgili katma değer koyan yapının değişmesi gerekiyor. Çok iyi metal işlemenin ötesinde tasarım, malzeme, dizayn konularında firmalarımızın gücünün artması lazım." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği noktada sektördeki KOBİ'lerden beklentilerinin arttığını bildirdi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğinin (OSSA) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, küme üyesi firmalardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İsmail Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, OSSA'nın artık başka sektörlere ve şehirlere örnek haline gelen bir modele dönüştüğünü söyledi.
Bunun yanında OSSA üyeleri ve KOBİ düzeyindeki firmalardan beklentilerinin arttığını vurgulayan Demir, "OSSA'nın geldiği noktada artık iyi metal kesen, parça işleyen, işçilikle ilgili katma değer koyan yapının değişmesi gerekiyor. Çok iyi metal işlemenin ötesinde tasarım, malzeme, dizayn konularında firmalarımızın gücünün artması lazım. Artık metal işleyen bu tezgahların da ülkemizde üretilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığının sektörde stratejik bir konumu olduğuna işaret eden Demir, savunmadaki bu modelin korunması ve sağlık, ulaşım, haberleşme gibi alanlar açısından çok iyi incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleriyle Ankara'da temellenen savunma sanayisinin genişlemesinin önemine dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:
"Ana yüklenicilerin platform geliştirme, sistem ve tasarım dışındaki işleri artık alt yüklenicilere vermesi gerekiyor. ASELSAN'ın 4'te, 5'te biri büyüklüğünde şirketler olması gerekiyor. Bunun OSSA gibi kümelenmelerle sağlanabileceğine inanıyoruz. Gerektiğinde iş birliği modelleriyle sistem üretimine talip olup alt yüklenici haline gelmelerini bekliyoruz."

Demir, savunma sanayisinin popülerleşmesi nedeniyle farklı illerden, kümelenmelerden sektöre girme yönünde talepler aldıklarını ifade ederek, "Metal işleyen arkadaşlarımız gelip kapımızı çalıyorlar. Rekabet için artık metal işlemenin ötesine geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.


Savunma sanayisinin pahalı bir sektör olduğunu anlatan Demir, sektörün sürdürülebilirliği ve rekabet açısından bundan sonra uygun maliyetlerin yakalanmasının öneminin artacağını kaydetti.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da teminat mektupları ve sanayicilerin arsa ihtiyacı konusundaki taleplerini gündeme getirdi.


Genel kurulda Divan Başkanlığı görevini de üstlenen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yerli üretim için kümelenme organizasyonları ve bunların desteklenmesinin önemine dikkati çekti. Aydın, OSSA'ya verdiği destek için Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor