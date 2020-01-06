Savunma Sanayii Başkanı Demir açıkladı! TİHA'nın teslim tarihi belli oldu

ABD’nin F-35 projesinde Türkiye’den aldığı ürünlerle ilgili üretimi durdurması halinde bunun hukuki sonuçları olacağını ifade eden Demir, Altay Tankı’nda ise henüz güç paketi bulunamadığı için 18 aylık sürenin başlamadığını bildirdi Demir, özetle şunları söyledi:

ALTAY’DA GÜÇ PAKETİ ARANIYOR

“ALTAY Tankı’nda T0+18’i içeren sözleşmemiz var. Ön şartlar sağlanıp da üretimi hazır hale gelindikten sonra iki aşama. Şu anda firma, motor ve güç paketi elinde olmadığı zaman T0’ı başlatamıyor, 18 aylık süre de başlayamıyor. Elimizde prototip aşamasından gelen 4 güç paketi var ama bunlarla ilk partiyi başlatsak, bunun için bir hattın da açılması çok kullanışlı değil. Motor, güç paketi dediğimiz genel anlamda alternatif arayışları sürüyor. Birkaç belirsizlik var. Bunlar tamamlandığında T0 başlayacak, 18 aylık süreyi de o zaman koyacağız.

TCG Anadolu'yu 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz. Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerinin teslimine başlayacağız.

HUKUKİ SONUÇLARI OLUR

Türkiye, F-35’in proje ortağı ve bugüne kadar bütün yükümlülüklerini yerine getirdi. F-35’le ilgili ilk duyumun alındığı tarihte, biz firmalara üretimi durdurun deseydik, programın tümü zorda kalabilirdi. Türkiye’nin iyi niyetini göstermek adına üretimle ilgili bugüne kadar hiçbir negatif adım atılmadı. Firmalarımız üretime devam etti. ABD, Mart’ta üretimi durdurma kararı alırsa, bunun da hukuki sonuçları olur.

S-400'lerde ikinci sistem ortak üretim gündemde olacak. İkinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil.

PAKİSTAN BİR YILLIK SÜRE VERDİ

ATAK’ın Pakistan’a ihracatına yönelik ihraç lisansı başvurusuna ilişkin işlemler devam ediyor. Süre olarak da Pakistan tarafı bu konuda bir yıl daha ek süre vermeye razı olmuş durumda. Alternatif motor sistemleri için öncelikle yerli motor geliştirme işlemleri devam ediyor. TUSAŞ da bir yandan ara çözüm için belirli temaslar sürdürüyor. İhracat izni için bekleme süresi bir yıl. Bir yıl sonunda Pakistan bizim yerli motorun geldiği aşamayı görür veya o zamana kadar ihraç izni çıkar ise bu iş devam eder. Aslında bu konu Pakistan ile ABD tarafını ilgilendiriyor. Pakistan tarafı da burada devrede.

FRANSA’NIN TAVIRLARI EUROSAM’I ETKİLİYOR

Fransa’nın son zamanlardaki bazı tavırları, EUROSAM SAMP/T projesini etkiledi. Bu tavır devam ederse, o cenahta diğer ortakla (İtalya) devam edebiliriz. Fransa’nın şu andaki olumsuz tavrı, projeyi bir adım daha öteye gitmekte biraz sıkıntı çıkartıyor. Fransa’dan bize henüz bu anlamda genel deklarasyon olarak bir kısıt yazısı yok ama konuşulduğunda, bilgi paylaşımı kısıtı gibi olumsuz tavırlarla karşılaşıyoruz.”

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