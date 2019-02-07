Savunma Sanayi/Demir: MKEK'in geleceği çok parlak olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, tarihi ve geçmişi köklü çınar gibi bir kurum. İnşallah çok daha önemli gelişmelerle atılımlar yapacak. Sadece ve sadece mevcut üretim, kabiliyet, potansiyel ve teknolojileriyle değil, geleceğe nasıl taşıyacağımızla ilgili de planlar ve projeler yapılması, bunların nasıl destekleneceğinin çok ince ince düşünülmesi gerekiyor." dedi.



Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya gelen Demir, Kırıkkale'nin MKEK ile özdeşleşen bir il olduğunu söyledi.



Demir, bugün bunu bir adım daha öteye taşımak için buluştuklarını, "Kırıkkale demek MKEK demek"in ötesinde, Türkiye'nin silah ve balistik patlayıcı merkezi olmasıyla ilgili konuşacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Kırıkkale'de nüveyi oluşturan MKEK'in yanında oluşacak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) daha nasıl gelişir, geleceğin teknolojileri ile ilgili olarak balistik patlayıcı, kimya ve diğer yeni gelişmekte olan elektromanyetik lazer gibi alanlarda MKEK'in dışındaki sektörler nasıl yer alabilirler, MKEK'in kendisi nasıl büyütücü bir rol alabilir, geleceğe nasıl hep beraber bakabiliriz, bunları konuşacağız. Gelecekte olması muhtemel projeler ne, sadece sipariş ve ihtiyaç değil, buradan çıkacak fikirler, araştırmalar ön açıcı bir rol oynayabilir mi, buradaki alın terini beyin teriyle nasıl buluşturup katma değeri artırabiliriz gibi konuları istişare edeceğiz."



Demir, 3-4 yıl önce Kırıkkale'den kalabalık bir heyetin geldiğini ve MKEK'in geleceği ile ilgili soru sorduklarını anlatarak, o zaman "MKEK'in geleceği çok parlak olacak" dediğini aktardı.



Bunun niyete ve gelecek planlarına bağlı olduğunu, Kırıkkale'yi sadece MKEK merkezli düşünmemek gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. MKEK, tarihi ve geçmişi köklü çınar gibi bir kurum. İnşallah çok daha önemli gelişmelerle atılımlar yapacak. Sadece ve sadece mevcut üretim, kabiliyet, potansiyel ve teknolojileriyle değil, geleceğe nasıl taşıyacağımızla ilgili de planlar ve projeler yapılması, bunların nasıl destekleneceğinin çok ince ince düşünülmesi gerekiyor. Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminde Kırıkkale'nin de önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Genelde Ankara, savunma sanayinin merkezi gibi düşünülürken Ankara'ya bu kadar yakın bir ilin de burada çok önemli pay alması önemli. Burada çeşitli fikirlerin ortaya çıkacağını ve sanayicilerimizden gelecek fikirleri dinlerken bizim de plan ve projelerimizi onlarla paylaşacağız. Daha da önemlisi, bunun mekanizmasını kurmanın gündeme gelmesini istiyoruz."



Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de "Kırıkkale, hem ulaşım noktasından hem de sanayi şehri olmasıyla kendisine has potansiyeli olan bir il. Bu potansiyelin yeterince kullanılamadığı kanaati herkeste mevcut. Bu manada bu toplantı çok önemli." ifadelerini kullandı.



Toplantıya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve diğer yetkililer katıldı.