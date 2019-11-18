Savunma fonuna 14 milyar lira
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bütçeden bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre yüzde 16 artışla 14 milyar lira aktarıldı.
Fona ekim ayında aktarılan tutar ise 950 milyon lira oldu. Geçen yıl ocak-ekim döneminde fona aktarılan tutar 12 milyar lira olmuştu. Geçen yıl ekim ayında da fona aktarılan tutar 911.5 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın tamamında ise Savunma Sanayi Fonu’na 15.3 milyar lira aktarılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bu yılın ocak ayında 916 milyon lira, şubat ayında 1 milyar 847 milyon lira, mart ayında 1 milyar 845 milyon lira, nisan ayında 899 milyon lira, mayıs ayında 1 milyar 72 milyon lira, haziran ayında 1 milyar 725 milyon lira, temmuz ayında 816 milyon lira, ağustos ayında 1 milyar 949 milyon lira, eylül ayında 1 milyar 980 milyon lira ve ekim ayında da 950 milyon lira aktarıldı. Böylece yılın 10 aylık döneminde 14 milyar lira aktarıldı.
BEŞ YILDA 4 KAT ARTIŞ
Geçen yıl ise Savunma Sanayi Fonu’na aktarılan tutarlar ay ay şöyle: Ocak ayında 397 milyon lira, şubat ayında 1 milyar 683 milyon lira, mart ayında 1 milyar 526 milyon lira, nisan ayında 745 milyon lira, mayıs ayında 821 milyon lira, haziran ayında 1 milyar 831 milyon lira, temmuz ayında 687 milyon lira, ağustos ayında 1 milyar 704 milyon lira, eylül ayında 1 milyar 731 milyon lira ve ekim ayında da 911 milyon lira. On aylık dönemde Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutar yüzde 16 oranında artmış oldu. Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bütçeden verilen paylar son beş yıl içinde yaklaşık dört kat artış gösterdi. 2014 yılında 3 milyar 676 milyon lira aktarılırken, 2015 yılında 4 milyar 135 milyon, 2016 yılında 4 milyar 858 milyon lira ve 2017 yılında 5 milyar 720 milyon lira aktarıldı.
SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU’NA AKTARILAN PAY (MİLYON TL)
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