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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Savunma fonuna 14 milyar lira

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Savunma fonuna 14 milyar lira

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bütçeden bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre yüzde 16 artışla 14 milyar lira aktarıldı.

Fona ekim ayında aktarılan tutar ise 950 milyon lira oldu. Geçen yıl ocak-ekim döneminde fona aktarılan tutar 12 milyar lira olmuştu. Geçen yıl ekim ayında da fona aktarılan tutar 911.5 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın tamamında ise Savunma Sanayi Fonu’na 15.3 milyar lira aktarılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bu yılın ocak ayında 916 milyon lira, şubat ayında 1 milyar 847 milyon lira, mart ayında 1 milyar 845 milyon lira, nisan ayında 899 milyon lira, mayıs ayında 1 milyar 72 milyon lira, haziran ayında 1 milyar 725 milyon lira, temmuz ayında 816 milyon lira, ağustos ayında 1 milyar 949 milyon lira, eylül ayında 1 milyar 980 milyon lira ve ekim ayında da 950 milyon lira aktarıldı. Böylece yılın 10 aylık döneminde 14 milyar lira aktarıldı.

BEŞ YILDA 4 KAT ARTIŞ

Geçen yıl ise Savunma Sanayi Fonu’na aktarılan tutarlar ay ay şöyle: Ocak ayında 397 milyon lira, şubat ayında 1 milyar 683 milyon lira, mart ayında 1 milyar 526 milyon lira, nisan ayında 745 milyon lira, mayıs ayında 821 milyon lira, haziran ayında 1 milyar 831 milyon lira, temmuz ayında 687 milyon lira, ağustos ayında 1 milyar 704 milyon lira, eylül ayında 1 milyar 731 milyon lira ve ekim ayında da 911 milyon lira. On aylık dönemde Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutar yüzde 16 oranında artmış oldu. Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bütçeden verilen paylar son beş yıl içinde yaklaşık dört kat artış gösterdi. 2014 yılında 3 milyar 676 milyon lira aktarılırken, 2015 yılında 4 milyar 135 milyon, 2016 yılında 4 milyar 858 milyon lira ve 2017 yılında 5 milyar 720 milyon lira aktarıldı.

SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU’NA AKTARILAN PAY (MİLYON TL)

Savunma fonuna 14 milyar lira

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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