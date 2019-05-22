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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Savaşa karşı!

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Savaşa karşı!

Ticaretin uluslararası standartlarını belirleyen GS1’in genel müdürü Miguel Lopera, “GS1 bünyesinde bulunan 112 ülkede günde 5 milyarın üzerinde barkod okuma sesi olan ‘bip’ sesi duyuluyor. Bu 112 ülkeye ABD, Çin, Rusya, İran ve hatta Kuzey Kore dahil. Amacımız bip sesini arttırmak, ihtiyacımız olan en son şeyi ise ticaret savaşları” dedi.

DÜNYA ticaretinde işbirliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini arttırma amaçlı standartlar ve çözümler geliştiren uluslararası organizasyon GS1’in (Global Standarts1) genel kurulu İstanbul’da, yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) evsahipliğinde gerçekleşen genel kurula 90 ülkeden aralarında Johnson&Johnson, P&G, Nestle, Carrefour, Wallmart ve Loreal gibi dünya ticaretine yön veren 300’ün üzerinde şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Geliştirdiği takip sistemi ile başta gıda olmak üzere israfın azaltılmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlayan GS1’in geliştirdiği standartların ve barkod sisteminin 112 ülkede kullanıldığını belirten GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera’ya global ekonomiye nasıl yansıyacağı merak edilen ABD-Çin ticaret savaşlarının olası etkilerini sorduk.

ABD-ÇİN-RUSYA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

GS1’in uluslararası işbirliği konusunda en güzel örneklerden biri olduğunu ve 1970’li yıllardan bu yana onlarca ülkenin birlikte çalıştığını vurgulayan Lopera, şunları söyledi: “Bugün 112 ülkede günde 5 milyardan fazla ‘bip’ sesi yani GS1’in geliştirdiği barkod okuma sesi duyuluyor. Bu çok önemli bir rakam. Tüm çabamız yapılan ticaretin standartları belli bir şekilde kayıt altında yapılması yani 40 yıldır var olan bu ‘bip’ sesinin daha da artması. Bunun için en son ihtiyacımız olan şey ise savaş. Maalesef ticaret savaşları, bizim elimizden gelenin en iyisini yapmamıza engel olabilir. GS1 onlarca yıldır uluslararası işbirliği içinde çalışıyor. Buna ABD, Çin, İran, Rusya ve hatta Kuzey Kore dahil. Bizim faaliyetlerimizde tüm bu ülkeler işbirliği içinde çalışıyor. Çin’in ABD ve Rusya’nın nasıl işbirliği yaptıklarını görseniz inanamazsınız.”

GS1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Johnson&Johnson Dünya Başkan Yardımcısı Kathyn Wengel de, barkodların ve QR kodların arkasındaki gücün GS1 olduğunu hatırlatarak, “Sürdürülebilirlik dünyanın önündeki önemli gündemlerden biri. GS1 bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda önemli katkılar sundu, bundan sonra da sunmaya devam edecek. Çünkü ancak sağlıklı bir gezegeniniz varsa sağlıklı insanlar yaşayabilir. Johnson&Johnson için de bu önemli bir strateji. Bu yüzden biz de GS1 standartlarını kullanıyoruz. Türkiye, Johnson&Johnson için önemli ve stratejik pazarlardan başında geliyor. Sağlık ve bakım alanında en mükemmel örneklerden biri. Özellikle GS1 standartları kapsamında geliştirdiği ilaç takip sistemi son derece etkili” diye konuştu.

170 ÜLKEDE 2 MİLYON İŞLETME

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada GS1 sistemlerinin, 170 ülkede 2 milyona yakın işletme tarafından kullanıldığını söyledi. GS1’in, kamuoyunca yaygın biçimde bilinen bilgi standartlarından birinin, ürünlerin üzerinde bulunan barkod numaraları olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Ticaretin küresel dilini oluşturan GS1 barkod sistemi sayesinde firmalar, alışveriş hacminden, ürün tercihine, tedarikten lojistiğe kadar her alanda, bilgiye kolayca ve hızla ulaşabiliyorlar. Ancak, GS1’in var olma sebebi, sadece standartların oluşturulmasıyla sınırlı kalmamalı. Firmalara çözüm olacak sistemlerin geliştirilmesi, firmaların servis sağlayıcısı olarak yapılanması, GS1’in ilerideki başarısı için şarttır. 2019, perakende satış için dönüşüm yılı olacak. Teknoloji, angajman kurallarını değiştirecek. Bu nedenle, 2019’u dijital hamle yılı olarak kullanmalıyız.”

 

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