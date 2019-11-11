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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.11.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Saudi Aramco'nun yüzde 0,5'i bireysel yatırımcılara satılacak

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Saudi Aramco'nun yüzde 0,5'i bireysel yatırımcılara satılacak

Aramco'nun hisse fiyatlaması bireysel yatırımcılar için 17-28 Kasım, kurumsal yatırımcılar için 17 Kasım-4 Aralık'ta yapılacak. Şirketin 209,1 milyar varillik petrol rezervi, dünyada sadece Venezuela'nın gerisinde kalıyor.

Dünyanın en değerli firması olması beklenen Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'nun 11 Aralık'ta yapılması planlanan ilk halka arzında (IPO) hisselerinin yüzde 0,5'i bireysel yatırımcılara sunulacak.

AA muhabirinin Saudi Aramco'nun IPO için hazırladığı rehberden derlediği bilgilere göre, Aramco'nun hisse fiyatlaması bireysel yatırımcılar için 17-28 Kasım, kurumsal yatırımcılar için ise 17 Kasım-4 Aralık'ta yapılacak.

Yatırımcıların tekliflerinin ardından Aramco'nun hisse başına nihai fiyatı 4 Aralık'ta duyurulacak ve şirketin IPO'su Suudi Arabistan borsası Tadawul'da 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Suudi hükümeti sahip olduğu Aramco hisselerini IPO'nun ardından 12 ay satamayacak ve 6 ay boyunca piyasaya yeni Aramco hissesi arz edemeyecek.

Aramco hisselerinin Tadawul'da sadece Suudi Arabistan riyali cinsinden satışa sunulacağı belirtilirken, talebin yüksek olması durumunda yabancı yatırımcıların yeterli riyale erişiminin bulunmaması ise IPO'yu olumsuz etkileyecek nedenlerin başında geliyor.

Söz konusu rehbere göre, 2018 sonu itibarıyla net karı 111 milyar dolar olan Aramco'nun serbest nakit akışı 85,8 milyar dolar, işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı ise 121 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Aramco'nun IPO'sunun ardından şirketin piyasa değerinin 1,5-2 trilyon dolar arasında olması beklenirken, bu miktarın Apple, Microsoft, Alphabet (Google) gibi teknoloji ve ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell gibi enerji devlerinin piyasa değerlerini geçmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın sahalarında kalan petrol rezervleriyle ilgili bilginin de paylaşıldığı rehberde, ABD'li bağımsız danışmanlık şirketi DeGolyer & MacNaughton'ın yaptığı incelemeye göre şirketin 209,1 milyar varil petrol rezervi olduğu aktarıldı.

BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre, söz konusu miktar ABD, Kanada, Rusya, Irak ve İran gibi petrol kaynağı zengini ülkelerin rezerv miktarlarını geçerken, sadece Venezuela'nın gerisinde kalıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN OLASI RİSKLER

Aramco'nun hisselerini almayı planlayan yatırımcılar için olası risklere de yer verilen rehberde, şirketin nakit akışı ve faaliyetlerinin küresel petrol piyasasındaki arz ve talep değişiklikleriyle ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenebileceği ifade edildi.

Rehberde, şirketin petrol ihracatının önemli kısmının yapıldığı Asya ekonomilerindeki gelişmelerin Aramco'ya da yansıyabileceği uyarısında bulunuldu.
Aramco'nun finansmanının hidrokarbon endüstrisine bağlı olduğu vurgulanan rehberde, iklim değişikliğiyle ilgili endişelerin gelecekte küresel petrol talebini olumsuz etkileyerek firmanın yatırım ve maliyetlerini etkileyebileceğinin altı çizildi.

"Şirketin idari ekibinin halka açık bir firmayı yönetmekte kısıtlı tecrübesi" olduğu ibaresine yer verilen rehberde, Aramco'nun yurt içi petrol satışları için Suudi Arabistan hükümetinden aldığı mali yardımın değişikliğe uğrayabileceği kaydedildi.

Orta Doğu'daki siyasi, sosyal ve silahlı çatışmaların Aramco'nun faaliyet ve finansal pozisyonunda risk oluşturabileceği belirtilen rehberde, şirketin tesislerinin geçmişte terör saldırılarının hedefi haline geldiği anımsatıldı.

Aramco'nun iki tesisine 14 Eylül'de düzenlenen saldırı sonucunda petrol üretiminde oluşan kesinti küresel petrol arzının yüzde 6'sını etkilemiş ve petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu.

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