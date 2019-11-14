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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İdris EMEN
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Şato’ müteahhidinin iflas kararı kaldırıldı

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
‘Şato’ müteahhidinin iflas kararı kaldırıldı

Bolu’da inşaatı başladığından beri gündemden düşmeyen Burj El Babas’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, Sarot Grup’a ait üç şirkete için verilen iflas kararını kaldırdı. Mahkeme, grubun konkordato talebini de reddetti. İflas kararı kaldırılan şirketler arasında Mudurnu’da şato tipi mimariyle villa yaptığı için tepki toplayan Burj Al Babas şirketi de bulunuyor.

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Kararı değerlendiren Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mezher Yerdelen, “İstinaf mahkemesinin şirketlerimiz için daha önce verilen iflas kararını kaldırması olumlu bir gelişme. Zaten hükümet komiserlerinin raporunda da şirketlerin doğrudan batık olmadığı belirtilmesine rağmen yerel mahkemenin iflas kararı vermesine biz de şaşırmıştık. Karar düzeltildiği için sevindik. Ancak bu süre zarfında boş durmadık. İflas müdürlüğü denetimindeyken borçların yüzde 50’sini ödeyebilme durumu söz konusu oldu. Aynı zamanda Sarot Palace projesinin de bitimine yaklaştık. Taşkesti’deki Sarot Palace projesinin aralık ayında açılışını yapmayı dünüyoruz. Sarot Country projesini 2020’de, Burj Al Babas’ı ise 2021’de bitirmeyi düşünüyoruz” dedi. Yerdelen, konkordato talebinin reddi kararına ise itiraz edeceklerini ekledi.

NE OLMUŞTU?

SAROT Grup bünyesindeki Sarot Turizm Otelcilik A.Ş, Bolu E Enerji Beton Nakliyat ile Burj Al Babas Termal Turizm şirketleri tarafından 2018’de Bolu’nun Taşkesti ile Mudurnu ilçesine yakın devremülk, otel ve şato tipi villar yapılmaya başlandı. Ancak mali sebeplerden dolayı şirket konkordato talebinde bulununca mahkeme üç şirket için iflas kararı verdi. İflas kararından sonra iflas müdürlüğü denetiminde şirket faaliyetlerine izin verildi. Sarot Grup bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Şirketi tarafından Mudurnu yakınında yapılan Burj Al Babas projesi mimari yapısından dolayı eleştri konusu olmuştu.

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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