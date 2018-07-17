Satış ve alışta altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve düğün sezonu olması nedeniyle özellikle çeyrek altın fiyatları konusunda araştırmalarına başlayan vatandaşlar, piyasalardaki son durumu sorguluyor. Alış ve satış anlamında durumun detaylarını öğrenmek isteyen birçok yatırımcı, araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Peki, sürekli olarak dalgalanmanın yaşandığı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, yatırımcıların sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Gram ve çeyrek altın fiyatları konusunda sorgulamalar devam ediyor. Güne başladığı fiyatın ardından sürekli olarak dalgalanma içerisinde olan gram ve çeyrek altın fiyatları, gün boyunca sorgulanmaya devam ediliyor. Düğün ve diğer organizasyonlarda kullanmak üzere takılan çeyrek altın araştırmaların ilk sırasında yer alırken, gram altın ise alım satım yapanların sorguladığı konular arasında yer alıyor. İşte günün gram ve çeyrek altınfiyatları
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDAN İŞLEM GÖRÜYOR?
Yaz mevsimine gelinmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 17 Temmuz 2018 Salı günü çeyrek altın 316 TL'den satılıyor. Alış fiyatı 309 TL.
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının alış ve satış fiyatı 193 TL dolaylarında seyrediyor.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.268 liradan alınıp 1.283 liradan satılıyor.
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 632 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Alış fiyatı ise 616 TL.
ALTIN EFT'Sİ YAPILABİLECEK
İSTANBUL Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi’ne dün itibarıyla başladı.
Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, "Bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşteri Altın Transfer Sistemi sayesinde aynen parasal transferler gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebilecek" dedi. Kayacık, "Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi" hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Altının EFT"si şeklinde ifade edilebilecek Altın Transfer Sistemi'nin (ATS) kişiden kişiye olma özelliği itibarıyla dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin bu sistem sayesinde aynen parasal transferleri gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebileceğini anlatan Kayacık, Türkiye'de hanehalkının fiziki altına dayalı tasarruf yapmayı ağırlıklı olarak tercih ettiğini belirtti.
Kayacık, Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500 ton civarında yastık altı altının bulunduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla atıl şekilde bulunan bu tasarrufların ekonomik sisteme katkısı sınırlı düzeydedir. Bu sistem aracılığıyla altına mobilite kazandırmış olacağız. Bu sistemin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte altının saklanması, kaydı ve transferi gibi temel işlemler bankacılık sistemimizin güvencesi altında gerçekleştirilecek ve bankacılık sektörümüz açısından da yeni kaynak ve ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır" diye konuştu.
1 GRAM VE FAZLASI
Kayacık, ATS'yi kullanan bir müşterinin işleme konu ettiği altınını istediği an fiziki olarak bankasından talep edebileceğini söyledi. Takasbank olarak 1 gram ve katlarından başlayarak bir üst limit olmaksızın bu sistemi tasarladıklarını anlatan Kayacık, "Dolayısıyla bu sistem ülkemizdeki sadece bankacılık hesaplarında yer alan altının miktarı değil esasen yastık altında tutulan birikimlerin miktarı da göz önüne alınarak gerekli teknolojik altyapı ile geliştirilmiştir. Başta bankalarımız ve düzenleyici kurumlarımızın da teşviki ile bu sistemin ne kadar kullanılacağını kullanıcılardan gelecek olan talep miktarı belirleyecektir. Diğer bir ifadeyle Altın Transfer Sistemi'nin işlem hacminin bilinilirliğinin artışıyla paralel bir şekilde artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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